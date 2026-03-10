देश

Kerala Minister Controversy : बेडरुममध्ये महिलेसोबत आक्षेपार्ह अवस्थेत मंत्री, पत्नीने रंगेहात पकडताच म्हणाला- माझे ५ हजार अफेअर्स, कुणी...

KB Ganesh Kumar Affair : या घटनेचे फोटो-व्हिडिओ आपल्या फोनमध्ये असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.पत्नीचा आरोप आहे की, मंत्र्यांच्या सहकाऱ्यांनी व चालकाने त्यांच्यावर हल्ला करून व्हिडिओ डिलीट करण्याचा प्रयत्न केला.
Kerala Transport Minister KB Ganesh Kumar

Kerala Transport Minister KB Ganesh Kumar faces controversy after wife Bindu Menon alleged she caught him with another woman at their residence, triggering a political debate ahead of state elections.

Yashwant Kshirsagar
केरळ विधानसभा निवडणुकांआधी सत्ताधारी 'डाव्या लोकशाही आघाडी'चे एक प्रमुख नेते आणि केरळचे परिवहन मंत्री के.बी. गणेश कुमार हे एका वादात भोवऱ्यात अडकले आहेत. त्यांची पत्नी बिंदू मेनन यांनी त्यांच्यावर विवाहबाह्य संबंधांचे गंभीर आरोप केले; ज्यामुळे विरोधी पक्षांना त्यांच्यावर टीका करण्याची आणि हल्ला चढवण्याची संधी मिळाली आहे.

