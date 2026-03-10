Kerala Minister Controversy : बेडरुममध्ये महिलेसोबत आक्षेपार्ह अवस्थेत मंत्री, पत्नीने रंगेहात पकडताच म्हणाला- माझे ५ हजार अफेअर्स, कुणी...

केरळ विधानसभा निवडणुकांआधी सत्ताधारी 'डाव्या लोकशाही आघाडी'चे एक प्रमुख नेते आणि केरळचे परिवहन मंत्री के.बी. गणेश कुमार हे एका वादात भोवऱ्यात अडकले आहेत. त्यांची पत्नी बिंदू मेनन यांनी त्यांच्यावर विवाहबाह्य संबंधांचे गंभीर आरोप केले; ज्यामुळे विरोधी पक्षांना त्यांच्यावर टीका करण्याची आणि हल्ला चढवण्याची संधी मिळाली आहे..मंत्री गणेश कुमार यांच्या पत्नीने दावा केला की, गेल्या शनिवारी त्यांनी आपल्याच घरात पतीला दुसऱ्या एका महिलेसोबत रंगेहाथ पकडले. बिंदू मेनन यांनी असा आरोप केला की, जेव्हा त्यांनी गणेश यांना त्या अवस्थेत असताना जाब विचारला, तेव्हा त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्यांच्याशी गैरवर्तन केले. शिवाय त्यांच्या सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांनीही त्यांना घरात प्रवेश करण्यापासून रोखल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यांनी पुढे असाही दावा केला की, गणेश हे आक्षेपार्ह स्थितीत असतानाचे फोटो आपल्याकडे आहेत. .बिंदू मेनन यांनी नेमके काय सांगितले? सोमवारी बोलताना, बिंदू मेनन यांनी सांगितले की, कोल्लम जिल्ह्यातील वलाकोम येथील त्यांच्या निवासस्थानी त्यांनी पती गणेश कुमार यांना दुसऱ्या एका महिलेसोबत आक्षेपार्ह स्थितीत पकडले होते. एका स्थानिक टीव्ही वाहिनीशी बोलताना मेनन म्हणाल्या, "मी त्यांना अशा एका स्थितीत पकडले, ज्याची मी कधी कल्पनाही केली नव्हती. याचे व्हिडिओ माझ्या फोनमध्ये आहेत. स्वतःचा जीव धोक्यात घालून मी या सर्व गोष्टींबद्दल उघडपणे बोलत आहे. माझे पुढे काय होईल हे मला माहित नाही, पण या क्षणी मला त्याची काहीही पर्वा उरलेली नाही.".Premium|DGCA FDTL Rules : डीजीसीएच्या नियमांकडे इंडिगोचे दुर्लक्ष; प्रवाशांचा संताप, सेवांमध्ये कपात.मंत्र्यांच्या पत्नीने असा आरोप केला की, यावेळी कर्मचारी आणि गणेशकुमार यांच्या चालकाने हल्ला केला आणि त्यांच्या फोनमधील व्हिडिओ डिलीट करण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, बिंदू यांनी घटनास्थळी पोलिसांना बोलावले. त्यांनी असा आरोप केला की, पोलीस घटनास्थळी दाखल झाल्यानंतरही, त्यांनी मंत्री गणेश कुमार यांच्या विरोधात कोणतीही कारवाई केली नाही किंवा एफआयआर देखील दाखल करुन घेतला नाही. .माझे ५ हजार अफेयर्स- गणेशकुमारदरम्यान, या घटनेबाबत पत्नीने केलेल्या आरोपांना उत्तर देताना, परिवहन मंत्री गणेशकुमार यांनी अत्यंत उद्दाम पवित्रा घेतला आणि या आरोपांचे थेट खंडन केले नाही. ते म्हणाले, "माझे ५,००० विवाहबाह्य संबंध आहेत. हा माझा पूर्णपणे खाजगी विषय आहे आणि यात हस्तक्षेप करण्याचा कोणालाही काहीही अधिकार नाही.".राजकीय कटाचा आरोपस्वतःचा बचाव करताना गणेशकुमार यांनी ठामपणे सांगितले की, हे आरोप म्हणजे आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून आपल्या विरोधात रचलेला एक प्रकारचा "राजकीय कट आहे.ते म्हणाले की "पण तुम्ही पाहाल की, गेल्या निवडणुकीत मला मिळालेल्या मतांपेक्षाही यावेळी अधिक मोठ्या फरकाने मी विजयी होईन. येथील मतदारांना माझी, तसेच त्यांचा प्रतिनिधी म्हणून मी त्यांच्यासाठी केलेल्या कामाचीही माहिती आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.