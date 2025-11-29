Swinging Restaurant Incident: १२० फूट उंचीवरील 'झुलत्या रेस्टॉरंट'मध्ये तांत्रिक बिघाड; अनेक लोक हवेत अडकले, नेमकं काय घडलं?

मनोरंजन क्षेत्र अनेकदा जीवघेणे ठरू शकते. अशीच एक घटना केरळच्या इडुक्की जिल्ह्यात घडली. जिथे एका "स्विंगिंग" रेस्टॉरंटमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे १६ लोक हवेत अडकले. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. लोक सुमारे दीड तास थांबले होते. त्यांचे प्राण मोठ्या कष्टाने वाचविण्यात आले..मिळालेल्या माहितीनुसार, इडुक्कीच्या अनाचल परिसरात स्काय-डायनिंग सेटअपमध्ये अचानक तांत्रिक बिघाड झाल्याने क्रेन हवेतच अडकल्याने घबराट पसरली. यामुळे घटनास्थळी गोंधळ उडाला. पोलिस आणि अग्निशमन दलाला कर्मचाऱ्यांसह १६ जण हवेत लटकल्याची माहिती देण्यात आली. बचाव पथके तातडीने पोहोचली. सर्व पर्यटक सुमारे दीड तास थांबले होते..UP Student: युपीच्या १२ वीच्या विद्यार्थ्याने बनवला रोबोट, AI टीचर 'सोफी'ला विचारा कोणताही प्रश्न, लगेच देते उत्तर.स्थानिक वृत्तांनुसार, शुक्रवारी क्रेन फ्यूजमध्ये बिघाड झाला. ज्यामुळे ऑपरेटर पर्यटकांना घेऊन जाणारा प्लॅटफॉर्म खाली करू शकला नाही. पर्यटक सुमारे दीड तास हवेत होते. त्यानंतर मुन्नारच्या अग्निशमन दलाला आणि पोलिसांना कळवण्यात आले. बचाव पथके घटनास्थळी पोहोचली आणि दोरीच्या मदतीने अडकलेल्या पर्यटकांना स्काय-डायनिंग प्लॅटफॉर्मवरून बाहेर काढले. ज्यामुळे ते घाबरले.."झुलणारे" रेस्टॉरंटचे उद्घाटन काही महिन्यांपूर्वीच झाले होते. या प्लॅटफॉर्मवर एकाच वेळी १६ लोक बसू शकतात. क्रेनच्या मदतीने ते सुमारे १२० फूट उंचीवर उंचावले आहे. जिथे पर्यटक सुंदर दृश्यांचा आनंद घेत जेवतात. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये लोक हवेत अडकलेले दिसत आहेत. या घटनेने साहसी पर्यटनाच्या नावाखाली केले जाणारे स्टंट आणि त्याशी संबंधित खबरदारीचा अभाव उघडकीस आणला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.