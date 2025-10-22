President Droupadi Murmu : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हेलिकॉप्टर लँडिंगदरम्यान जमीन खचली; पोलिसांनी असं काही केलं की...

President Droupadi Murmu Helicopter landing Kerala : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आजपासून केरळ दौऱ्यावर आहेत. त्या चार दिवस केरळमध्ये राहतील. बुधवारी, राष्ट्रपती सबरीमला येथील भगवान अय्यप्पा मंदिरात दर्शन आणि आरतीसाठी पथनमथिट्टा येथे जाणार होत्या..राष्ट्रपतींचे हेलिकॉप्टर पथनमथिट्टा येथील प्रमादम स्टेडियममधील हेलिपॅडवर उतरवले जाणार होते, परंतु लँडिंगदरम्यान हेलिपॅडचा एक भाग खचला. हेलिकॉप्टरमध्ये राष्ट्रपती होत्या. मात्र, सुदैवाने कोणतीही गंभीर घटना घडली नाही, ज्यामुळे त्यांच्या सुरक्षेवर काही काळ प्रश्न निर्माण झाला..CM Yogi Adityanath : 'राजकीय इस्लाम'मुळे सनातन धर्माचे सर्वात मोठे नुकसान; शिवरायांचा उल्लेख करत CM योगी म्हणाले, 'आपल्या पूर्वजांनी...'.घटनेनंतर पोलिस आणि अग्निशमन दलाचे कर्मचारी तातडीने घटनास्थळी पोहोचले आणि हेलिकॉप्टरला खचलेल्या भागातून सुरक्षित बाहेर काढले. या घटनेचा व्हिडिओ देखील समोर आला आहे, ज्यामध्ये पोलिस हेलिकॉप्टर ढकलताना दिसत आहेत..केरळ दौऱ्यादरम्यान, राष्ट्रपती मुर्मू माजी राष्ट्रपती के.आर. नायर यांच्या पुतळ्याचे अनावरण करतील. शबरीमला मंदिरातील भेटीनंतर त्या राजभवन येथील नारायणन कार्यक्रममध्ये उपस्थित राहणार आहेत. यानंतर, राष्ट्रपती वर्कला येथील शिवगिरी मठात श्री नारायण गुरूंच्या महासमाधी शताब्दी समारंभाचे उद्घाटन करतील..कोट्टायम जिल्ह्यातील पाला येथील सेंट थॉमस कॉलेजच्या ७५ व्या वर्धापन दिन समारंभाच्या समारोप समारंभाला राष्ट्रपती उपस्थित राहणार आहेत. तसेच, २४ ऑक्टोबर रोजी त्या एर्नाकुलममधील सेंट टेरेसा कॉलेजच्या शताब्दी समारंभाला उपस्थित राहतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.