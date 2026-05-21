Kerala Rail Project: केरळमधील ‘सिल्व्हरलाइन’ अखेर रद्द; हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाचा ‘एलडीएफ’चा निर्णय गुंडाळला

तिरुअनंतपूरम: मागील डाव्या लोकशाही आघाडी (एलडीएफ) सरकारचा महत्त्वाकांक्षी 'सिल्व्हरलाइन' हा हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय केरळ सरकारने घेतला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन यांनी बुधवारी दिली..मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री सतीशन म्हणाले की, या प्रकल्पासाठी जमीन संपादनाबाबत जारी करण्यात आलेल्या सर्व अधिसूचना रद्द करण्यात येतील. तसेच, या प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची शिफारस न्यायालयीन प्रक्रियेच्या अधीन राहून सरकार करणार आहे..मुख्यमंत्री सतीशन म्हणाले की, प्रकल्प बारगळल्यामुळे आणि जमीन संपादनाच्या अधिसूचनांमुळे सर्वसामान्यांना जमिनीचे व्यवहार करता येत नव्हते. केंद्र सरकारनेही या प्रकल्पाला मंजुरी दिली नव्हती. त्यामुळे सर्व अधिसूचना रद्द केल्या जातील..तिरुअनंतपूरम ते कासारगोड दरम्यानचा ५३० किलोमीटरचा हा प्रकल्प 'के-रेल' ने आराखडा तयार केलेला हा प्रकल्प केरळ सरकार व रेल्वे मंत्रालयाकडून संयुक्तपणे राबविला जाणार होता.