Khanapur Accident : कारच्या भीषण धडकेत महिलेसह दोघे जागीच ठार; इरफानच्या गाडीचा इतका वेग होता की...

खानापूर : रामनगर-अळणावर मार्गावर कुंभार्डानजीक गुरुवारी (ता. २) सकाळी मोटारीने धडक दिल्याने झालेल्या भीषण अपघातात (Khanapur Accident) महिलेसह दोघे जागीच ठार झाले. या मृतांमध्ये कुंभार्डा गावातील रवळू भरमाणी चौधरी (वय ६२) आणि सीमा अमर हळणकर (वय २७) यांचा समावेश आहे..याबाबत समजलेली माहिती अशी की, रवळू चौधरी हे शेताकडे जात होते, तर सीमा हळणकर या नेहमीप्रमाणे पहाटे फिरायला गेल्या होत्या. रामनगरहून अळणावरकडे मोटार (जीए ०५, डी- १३७८) जात होते. चालक इरफान अब्दुलसत्तार मुल्ला (रा. फोंडा, गोवा) हा भरधाव वेगाने चालवत होता..Bhiwandi Crime : संतापजनक! पोलिसांच्या तावडीतून सुटून सात वर्षीय चिमुरडीवर अत्याचार; हत्येनंतर प्लास्टिकच्या गोणीत ठेवला मृतदेह.कुंभार्डाहून अळणावरच्या दिशेने चालत जात असलेल्या सीमा हळणकर यांना आणि शेताकडे जात असलेल्या रवळू चौधरी यांना मोटारीने जोराची धडक दिल्याने हा अपघात झाला. धडकेमुळे सीमा यांच्या चेहऱ्यावर आणि खांद्याला गंभीर दुखापत झाली. रवळू चौधरी यांच्या उजव्या कानाला, कपाळावर आणि पायांवर गंभीर दुखापत झाली. गंभीर जखमी झाल्यामुळे दोघांचाही जागीच मृत्यू झाला..अपघातानंतर चालक इरफान अब्दुलसत्तार मुल्ला हा न थांबताच मोटारीसह फरार झाला. घटनेची माहिती मिळताच खानापूर पोलिसांनी घटनास्थळी भेट दिली. लागलीच पसार मोटारीच्या चालकाचा शोध सुरू केला. पोलिसांनी पंचनामा केला. अपघात करून अपघातस्थळापासून पसार झाल्याचा गुन्हाही चालकावर करण्यात आला. दोघांचे मृतदेह खानापूर शासकीय रुग्णालयात आणले. उत्तरीय तपासणीनंतर नातेवाइकांच्या ताब्यात मृतदेह दिले. ऐन विजयादशमीच्या दिवशीच अपघात होऊन दोघांचा मृत्यू झाल्यामुळे कुंभार्डा गावावर शोककळा पसरली..अपघातात ठार झालेल्या सीमा अमर हळणकर या सामाजिक कार्यकर्ते अमर हळणकर यांच्या पत्नी आहेत, तर रवळू भरमाणी चौधरी यांच्या मागे पत्नी, दोन विवाहित मुली आणि दोन अविवाहित मुली असा परिवार आहे. या दुर्दैवी घटनेमुळे कुंभार्डा परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..