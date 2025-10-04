देश

Khanapur Accident : कारच्या भीषण धडकेत महिलेसह दोघे जागीच ठार; इरफानच्या गाडीचा इतका वेग होता की...

Two killed in tragic car accident near Khanapur’s Kumbharda : रामनगर-अळणावर मार्गावर खानापूरजवळ भरधाव मोटारीने धडक दिल्याने महिलेसह दोन जणांचा जागीच मृत्यू झाला असून चालकाविरुद्ध पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
खानापूर : रामनगर-अळणावर मार्गावर कुंभार्डानजीक गुरुवारी (ता. २) सकाळी मोटारीने धडक दिल्याने झालेल्या भीषण अपघातात (Khanapur Accident) महिलेसह दोघे जागीच ठार झाले. या मृतांमध्ये कुंभार्डा गावातील रवळू भरमाणी चौधरी (वय ६२) आणि सीमा अमर हळणकर (वय २७) यांचा समावेश आहे.

