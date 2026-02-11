Khanapur Accident : लग्नाचे कार्य आटोपून गोव्याला परतताना काळाचा घाला; पत्नी जागीच ठार, पती जखमी, पालीतील 'ते' वळण ठरतंय जीवघेणं

खानापूर : अनमोड-हेमडगा मार्गावरील पाली येथील धोकादायक वळण पुन्हा एकदा जीवघेणे ठरले आहे. चार दिवसांपूर्वी याच ठिकाणी अवजड वाहनाच्या धडकेत तेरा वर्षीय मुलाचा जागीच मृत्यू झाला (Khanapur Accident) होता. त्यानंतर मंगळवारी (ता. १०) सायंकाळी चारच्या सुमारास याच वळणावर झालेल्या भीषण अपघातात महिलेचा जागीच मृत्यू झाला असून, तिचा पती जखमी झाला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, खानापूर येथे लग्न समारंभ आटोपून जुने गोवा येथे परत जात असताना दत्तप्रसाद हरिदास व त्यांची पत्नी जागृती हरिदास हे पालीनजीक पोहोचले. त्यावेळी समोरून आलेल्या अवजड वाहनाला चुकवण्याच्या प्रयत्नात त्यांच्या मोटारीने (जीए ०८ एन ३२१४) रस्त्यालगत असलेल्या झाडाला जोरात धडक दिली. या अपघातात जागृती हरिदास यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर दत्तप्रसाद हरिदास जखमी झाले असून, त्यांना गोव्यातील रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले आहे..Jewellery Shop Robbery : 'त्या' विसरलेल्या मोबाईलमुळे झाला दरोड्याचा उलगडा; राजस्थानमधील पाच दरोडेखोर अलगद जाळ्यात, बंगळुरातील सराफी दुकानातील घटना.मृत जागृती हरिदास या मूळच्या असू ग्रामपंचायत हद्दीतील कोनसेत येथील रहिवासी होत. त्यांचा विवाह तीन वर्षांपूर्वी सावंतवाडीनजीकच्या अक्केरी गावातील दत्तप्रसाद हरिदास यांच्याशी झाला होता. सध्या हे दांपत्य जुने गोवा येथे वास्तव्यास होते. या अपघाताची नोंद खानापूर पोलिस स्थानकात झाली असून, तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.