सैन्यात भरती होण्याचे स्वप्न राहिले अधुरेच..! मलप्रभा नदीत बुडालेल्या १८ वर्षाच्या युवकाचा मृतदेह अखेर सापडला

खानापूर : खानापूर तालुक्यातील लोकोळी येथे मलप्रभा नदीत शुक्रवारी (ता. २४) सायंकाळी बुडालेल्या प्रथमेश रवींद्र पाटील (वय १८) या तरुणाचा मृतदेह अखेर रविवारी (ता. २६) सकाळी सापडला. शुक्रवारी सायंकाळी प्रथमेश हा पोहण्यासाठी नदीत गेला (Malaprabha River Accident) असता, पाण्याच्या जोरदार प्रवाहात तो ओढला जाऊन बुडाला होता. .घटनेनंतर शनिवारी सकाळपासून खानापूर अग्निशामक दलाचे जवान, एसडीआरएफचे पथक आणि स्थानिक युवकांनी मोठ्या प्रमाणात शोधमोहीम हाती घेतली. मात्र, दिवसभराच्या प्रयत्नांनंतरही शनिवारी सायंकाळपर्यंत मृतदेह सापडला नव्हता. रविवारी सकाळी पुन्हा ग्रामस्थ आणि रेस्क्यू पथक घटनास्थळी दाखल झाले. तेव्हा शनिवारी शोध घेतलेल्या ठिकाणापासून सुमारे शंभर मीटर अंतरावर प्रथमेशचा मृतदेह पाण्यावर तरंगताना आढळला. तत्काळ याची माहिती पोलिसांना देण्यात आली..'पैशासाठीच प्रमोद महाजनांची हत्या? प्रवीण महाजन भावाला करत होते ब्लॅकमेल'; प्रकाश महाजनांच्या दाव्यावर काय म्हणाल्या सारंगी महाजन?.पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाविण्यात आला. शवविच्छेदन करून मृतदेह नातेवाइकांकडे सुपूर्द करण्यात आला. लोकोळी गावात प्रथमेशवर शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. प्रथमेशच्या मागे आई, वडील, भाऊ असा परिवार आहे..देशसेवेचे स्वप्न अधुरे...प्रथमेशचे वडील रवींद्र नागोजी पाटील हे निवृत्त सैनिक आहेत. देशसेवेचे प्रेरणास्थान असलेल्या वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवत प्रथमेशचेही भारतीय सैन्यात भरती होण्याचे स्वप्न होते. तो गेल्या काही दिवसांपासून भरतीसाठी तयारी करत होता. उंची कमी असल्याने त्यासाठी दररोज धावणे व पोहोण्याचा सराव करीत असे. मात्र, दुर्दैवाने त्या सरावादरम्यानच त्याचा जीव गेला आणि त्याचे स्वप्न अधुरेच राहिले.