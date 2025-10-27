देश

सैन्यात भरती होण्याचे स्वप्न राहिले अधुरेच..! मलप्रभा नदीत बुडालेल्या १८ वर्षाच्या युवकाचा मृतदेह अखेर सापडला

Search Operation in Malaprabha River Ends with Tragic Recovery : लोकोळी येथे मलप्रभा नदीत बुडालेल्या १८ वर्षीय प्रथमेश पाटीलचा मृतदेह दोन दिवसांच्या शोधानंतर रविवारी सकाळी सापडला. ग्रामस्थ आणि एसडीआरएफ पथकाने शोधमोहीम राबवली.
Malaprabha River Incident

Malaprabha River Incident

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

खानापूर : खानापूर तालुक्यातील लोकोळी येथे मलप्रभा नदीत शुक्रवारी (ता. २४) सायंकाळी बुडालेल्या प्रथमेश रवींद्र पाटील (वय १८) या तरुणाचा मृतदेह अखेर रविवारी (ता. २६) सकाळी सापडला. शुक्रवारी सायंकाळी प्रथमेश हा पोहण्यासाठी नदीत गेला (Malaprabha River Accident) असता, पाण्याच्या जोरदार प्रवाहात तो ओढला जाऊन बुडाला होता.

Loading content, please wait...
police case
River
crime marathi news
khanapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com