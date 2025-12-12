Farmer Dies : भाताची पोती घेऊन जाताना अचानक बैल उधळला; ७२ वर्षीय शेतकऱ्याचा छकडी गाडीतून पडून मृत्यू, चाक अंगावरून गेले अन्...

खानापूर : बैल उधळल्याने सागरे (ता. खानापूर) येथील शेतकऱ्याचा छकडी गाडीतून पडून जागीच मृत्यू (Khanapur Bullock Cart Accident) झाला. विष्णू हनमंत पाटील (७२) असे या शेतकऱ्याचे नाव आहे. ही घटना बुधवारी (ता. १०) रोजी सायंकाळी उशिरा घडली..याबाबत समजलेली माहिती अशी, की सागरे येथील शेतकरी विष्णू पाटील हे दिवसभराची मळणीची कामे आटोपून भाताच्या पोत्यांसह छकडी गाडीतून घरी परतत होते. त्यावेळी अचानक बैल उधळल्याने ते गाडीतून खाली कोसळले व छकडी गाडीचे चाक त्यांच्या अंगावरून गेले. यात त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. यावेळी त्यांच्यासोबत त्यांची पत्नीही होती..रक्तरंजित हल्ला! रात्रीच्या अंधारात नवरा-बायकोला गाठलं अन् तीन मुलांच्या बापाला खडक वसाहतीत..; अस्लम सय्यदसोबत काय घडलं?.घटनेनंतर ग्रामस्थांनी तत्काळ नंदगड पोलिसांना माहिती दिली. नंदगडचे पोलिस निरीक्षक रविकुमार धर्मट्टी व पथकाने तत्काळ घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला. मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी खानापूर येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पाठवण्यात आला..गुरुवारी (ता. ११) सकाळी उत्तरीय तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आला. त्यानंतर सागरे येथे त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. विष्णू पाटील यांच्या पश्चात पत्नी, दोन विवाहित मुली व नातवंडे असा मोठा परिवार आहे. घटनेची नोंद नंदगड पोलिसांत झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.