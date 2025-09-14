Mallikarjun Kharge: मणिपूर दौरा म्हणजे ढोंग व दिखावा; खचलेल्या लोकांचा अपमान केल्याचा खर्गेंचा पंतप्रधान मोदींवर आरोप

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मणिपूर दौऱ्यावर कॉंग्रेसने कडाडून टीका केली. हा दौरा म्हणजे केवळ ढोग, दिखावा आणि खचलेल्या लोकांचा गंभीर अपमान असल्याची तोफ काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी डागली. तसेच इंफाळ आणि चुराचांदपूरमधील नियोजित रोड शो म्हणजे शिबिरांमधील लोकांची दुर्दशा न ऐकता पळ काढण्याचा प्रकार असल्याचेही त्यांनी म्हटले. .सोशल मीडिया ‘एक्स’वरून खर्गे यांनी पंतप्रधानांच्या मणिपूर दौऱ्यावर हल्लाबोल केला. हा दौरा ढोंग ठरविताना खर्गे यांनी मोदींच्या परदेश दौऱ्यांनाही लक्ष्य केले. खर्गे यांनी म्हटले, की मणिपूरमध्ये ८६४ दिवसांच्या हिंसाचारात सुमारे ३०० लोकांचे बळी गेले, ६७,००० लोक विस्थापित झाले, १,५०० लोक जखमी झाले. .तेव्हापासून पंतप्रधानांनी ४६ परदेश दौरे केले, पण आपल्याच नागरिकांशी सहानुभूतीचे दोन शब्द बोलण्यासाठी एकही भेट दिली नाही. मणिपूरला पंतप्रधानांची शेवटची भेट जानेवारी २०२२ च्या निवडणुकीसाठी होती, याकडे लक्ष वेधताना ‘डबल इंजिन’ ने मणिपूरच्या निष्पाप लोकांचे जीवन उद्ध्वस्त केले..खर्गे यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावरही तोफ डागली. केंद्र सरकारच्या अकार्यक्षमतेची छाननी होऊ नये यासाठी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली, असा दावा करताना खर्गे यांनी म्हटले, की हिंसाचार अजूनही सुरू आहे. राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी भाजपची होती आणि आता केंद्र सरकार आपली जबाबदारी टाळत आहे..Rain: पांढरदेव, देऊळगाव राजा, मुळावा परिसरात ढगफुटी सदृश पाऊस; सोयाबीन, कापूस, तूर, उडीद, मूग पिकांचे नुकसान, काही घरात शिरले पाणी.प्रियांका यांची टीकाकॉंग्रेस सरचिटणीस प्रियांका गांधी वद्रा यांनीही पंतप्रधानांवर टीका केली. दोन वर्षांनी त्यांनी (पंतप्रधान) हा निर्णय घेतला याचा आनंद आहे. खूप आधीच मणिपूरला भेट द्यायला हवी होती. हा विलंब दुर्दैवी आहे. देशाच्या पंतप्रधानांची ही परंपरा राहिलेली आहे की ते कोणत्याही पक्षाचे असले तरी दुःख, वेदना असलेल्या ठिकाणांना ते भेट देत होते, असाही टोला प्रियांका गांधींनी लगावला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.