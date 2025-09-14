देश

Mallikarjun Kharge: मणिपूर दौरा म्हणजे ढोंग व दिखावा; खचलेल्या लोकांचा अपमान केल्याचा खर्गेंचा पंतप्रधान मोदींवर आरोप

Kharge On Modi: काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पंतप्रधान मोदींच्या मणिपूर दौऱ्याला ढोंग आणि लोकांचा अपमान ठरवले. मणिपूर हिंसाचारावर केंद्र सरकारने जबाबदारी टाळल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
Mallikarjun Kharge

Mallikarjun Kharge

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मणिपूर दौऱ्यावर कॉंग्रेसने कडाडून टीका केली. हा दौरा म्हणजे केवळ ढोग, दिखावा आणि खचलेल्या लोकांचा गंभीर अपमान असल्याची तोफ काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी डागली. तसेच इंफाळ आणि चुराचांदपूरमधील नियोजित रोड शो म्हणजे शिबिरांमधील लोकांची दुर्दशा न ऐकता पळ काढण्याचा प्रकार असल्याचेही त्यांनी म्हटले.

Loading content, please wait...
PM Narendra Modi
mallikarjun kharge
Congress party strategies
Mallikarjun Kharge criticism
Manipur violence

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com