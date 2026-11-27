पंजाबमध्ये २०२७ मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आम आदमी पक्षाने गुरुवारी (२६ नोव्हेंबर) मोगा येथे ‘खुशहाल पंजाब’ महारॅलीचे आयोजन केले. या रॅलीला सुमारे दोन लाख नागरिक उपस्थित असल्याचा दावा मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान यांनी केला. यावेळी त्यांनी सरकारच्या साडेचार वर्षांतील कामांचा लेखाजोखा मांडत ‘कामाच्या राजकारणा’च्या मुद्द्यावर निवडणूक प्रचाराचे रणशिंग फुंकले. सरकारी नोकऱ्या, मोफत वीज, आरोग्य विमा आणि शेतकऱ्यांसाठीच्या योजनांचा उल्लेख करत त्यांनी विरोधी पक्षांवरही जोरदार टीका केली..आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान, पक्षाचे पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया आणि प्रदेशाध्यक्ष अमन अरोरा यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य या रॅलीला उपस्थित होते. पक्षाच्या स्थापना दिनानिमित्त आयोजित या कार्यक्रमातून २०२७ च्या निवडणुकांसाठी प्रचाराला सुरुवात करण्यात आली. याच मोगा परिसरात ८ डिसेंबरला होणाऱ्या प्रस्तावित अकाली दल-भाजपच्या संयुक्त रॅलीचाही मान यांनी आपल्या भाषणात उल्लेख केला..७७ हजारांहून अधिक सरकारी नोकऱ्या; ९० टक्के घरांना शून्य वीजबिलगेल्या साडेचार वर्षांत राज्यातील ७७ हजार १८२ तरुणांना कोणतीही लाच किंवा शिफारस न घेता गुणवत्तेच्या आधारे सरकारी नोकऱ्या देण्यात आल्याचा दावा मुख्यमंत्री मान यांनी केला. या संधींमुळे तरुणांना रोजगारासाठी परदेशात जाण्याऐवजी पंजाबमध्येच भविष्य घडवण्याची संधी मिळत असल्याचे ते म्हणाले.राज्यातील सुमारे ९० टक्के घरांना शून्य वीजबिल येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. घरगुती ग्राहकांना दर दोन महिन्यांनी ६०० युनिटपर्यंत मोफत वीज दिली जात आहे. शेतकऱ्यांना रात्रीऐवजी सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ या वेळेत वीजपुरवठा केला जात असून, कालव्यांचे पाणी शेवटच्या टोकापर्यंत पोहोचवण्याचे काम सुरू असल्याचेही त्यांनी नमूद केले..१० लाख रुपयांपर्यंत आरोग्य विमाराज्य सरकारच्या आरोग्य विमा योजनेअंतर्गत पात्र कुटुंबांना १० लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचारांचे कवच उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्यातील सुमारे ६५ लाख पात्र कुटुंबांपैकी ५४ ते ५५ लाख कुटुंबांना आरोग्य कार्ड वितरित करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. या योजनेतून सुमारे ५० हजार स्टेंट प्रक्रिया आणि ३५ हजार गुडघे प्रत्यारोपणाच्या शस्त्रक्रिया झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.शेतकरी आंदोलनादरम्यान मृत्युमुखी पडलेल्या सुमारे ७५० शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची आर्थिक मदत आणि सरकारी नोकरी दिल्याचा उल्लेखही मान यांनी केला. महिलांसाठीच्या ‘मावाँ-धीयाँ’ योजनेअंतर्गत दरमहा एक हजार ते दीड हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य देण्याच्या तरतुदीचाही त्यांनी उल्लेख केला..विरोधकांच्या २५ वर्षांच्या सत्तेवर टीकाकाँग्रेस, अकाली दल आणि भाजपने वेगवेगळ्या काळात सुमारे २५ वर्षे राज्य करून पंजाबची फसवणूक केल्याचा आरोप मुख्यमंत्री मान यांनी केला. एकमेकांवर टीका करणारे विरोधी पक्ष आता राजकीय फायद्यासाठी एकत्र येत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.८ डिसेंबरला मोगा येथे होणाऱ्या प्रस्तावित रॅलीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, सुखबीर सिंह बादल, रवनीत सिंह बिट्टू, सुनील जाखड आणि अन्य नेते एकाच मंचावर येणार असल्याचा संदर्भ देत मान यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला. मतदारांनी विरोधकांकडून पैसे घेतले तरी मतदान मात्र ‘झाडू’ या चिन्हालाच करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.दरम्यान, सुखबीर सिंह बादल यांच्यावर हजूर साहिब येथे झालेल्या हल्ल्याचा निषेध करत या घटनेचे राजकारण करू नये, असेही मान यांनी स्पष्ट केले. ग्रामीण विकास निधी, शीख कैद्यांची सुटका आणि राज्याच्या संघराज्यीय अधिकारांसाठी सरकारचा पाठपुरावा सुरूच राहील, असे त्यांनी सांगितले..सरकारी शाळा आणि आम आदमी क्लिनिकचा उल्लेखआपचे पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया यांनी शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील कामांचा उल्लेख केला. पंजाबमधील सरकारी शाळांची स्थिती सुधारली असून, देशातील शैक्षणिक क्रमवारीत राज्याने २७ व्या स्थानावरून पहिल्या क्रमांकावर झेप घेतल्याचा दावा त्यांनी केला. ‘आम आदमी क्लिनिक’मध्ये दररोज सुमारे ९० हजार रुग्णांची मोफत तपासणी आणि उपचार होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वातानुकूलित बसमधून मोफत तीर्थयात्रेची सुविधाही सुरू करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले..पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष अमन अरोरा यांनी आम आदमी पक्षाच्या स्थापनेपासूनच्या प्रवासाचा आढावा घेतला. अकाली-भाजप सरकारच्या काळातील अमली पदार्थांची समस्या आणि बेअदबीच्या घटनांचा, तसेच काँग्रेस सरकारच्या अपूर्ण आश्वासनांचा उल्लेख करत त्यांनी विरोधकांवर टीका केली.या रॅलीला कॅबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा, लालचंद कटारुचक्क, गुरमीत सिंह खुडियाँ, मोहिंदर भगत, तरुणप्रीत सिंह सोंड, हरभजन सिंह ईटीओ आणि हरदीप सिंह मुंडियाँ यांच्यासह पक्षाचे खासदार आणि इतर नेते उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.