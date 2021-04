जवान राकेश्वर सिंह यांची नक्षलवाद्यांकडून सुटका; कुटुंबियांचा एकच जल्लोष

बिजापूरमध्ये सुरक्षा रक्षकांवर केलेल्या हल्ल्यावेळी नक्षलवाद्यांनी अपहरण केलेले कोब्रा युनिटचे जवान राकेश्वर सिंह मनहस यांची सुटका करण्यात आली आहे. सीआरपीएफ पोलिसांच्या हवाल्याने एएनआयनं वृत्त दिलं आहे. ३ एप्रिल रोजी नक्षलवाद्यांनी राकेश्वर सिंह यांना आपल्या ताब्यात ठेवलं होतं. दरम्यान, राकेश्वर सिंह यांची सुटका झाल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबियांनी घरी जणू दिवाळीच साजरी केली.

Chhattisgarh | We have brought him back safely. He will undergo a medical examination by a doctor here: SP Bijapur, on return of CoBRA jawan Rakeshwar Singh Manhas pic.twitter.com/9ULWKZsx1Q

— ANI (@ANI) April 8, 2021