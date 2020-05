कोरोनाबाधित शिक्षकाचे लक्ष्मण यांच्याकडून 'व्हेरी व्हेरी स्पेशल' कौतुक

नवी दिल्ली : लडाखमधील एका कोरोनाबाधित शिक्षकाने आयसोलेशन सेंटरमध्ये राहून सर्वांपासून स्वत:ला दूर ठेवले खरे, परंतु ते आपल्या विद्यार्थ्यांपासून दूर राहू शकले नाही. ऑनलाईन वर्गाच्या माध्यमातून ते विद्यार्थ्यांच्या सतत संपर्कात असून ज्ञानदानाचे कार्य त्यांचे आयसोलेशन सेंटरमधूनही सुरू ठेवले आहे. विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासात खंड पडू नये, म्हणून लडाखच्या त्या शिक्षकाने पुढाकार घेतला आणि त्यास चांगला प्रतिसाद मिळाला. कोरोनाबाधित शिक्षकाच्या धाडसाचे सोशल मीडियावर कौतुक होत आहे. भारतीय संघाचे माजी क्रिकेटपटू व्ही.व्ही.एस लक्ष्मण यांनी देखील या शिक्षकाचे कौतुक केले आहे.

लक्ष्मण यांनी ट्विटमध्ये लिहिलंय की, गणिताचे शिक्षक किफायत हुसेन हे कोरोनाबाधित असून ते आयसोलेशनमध्ये असल्यापासून ऑनलाइन वर्ग घेत आहेत. अडचणींच्या काळातही त्यांनी धाडस दाखवून कामाप्रती दाखविलेली निष्ठा कौतुकास्पद आहे, असे ट्विट माजी क्रिकेटपटू व्ही.व्ही.एस लक्ष्मण यांनी केले आहे. कोविड-19 वरून आज जगभरातील नागरिक धास्तावले आहेत. त्यापासून बचाव करण्यासाठी अनेक उपाय करत आहेत. कोरोनाची बाधा होऊ नये आणि त्याचा त्रास कुटुंबाला होऊ नये, याची खबरदारी घेतली जात आहे. परंतु लेह येथे राहणारे किफायत हुसेन यांना कोरोनाची लागण झाल्याचे निष्पन्न झाले खरे, परंतु त्यांना आजारापेक्षा मुलांच्या अभ्यासाची चिंता वाटू लागली. शेवटी त्यांनी शासकीय परवानग्या मिळवत आयसोलेशन सेंटरमधून ऑनलाईन वर्ग घेण्यास सुरवात केली.

Kifayat Hussain, a Maths teacher from Leh tested positive for Covid19, despite this he has been taking online classes for his students from the isolation centre. Such spirit is an inspiration. pic.twitter.com/HOdNwlOpSQ

