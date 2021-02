किरण बेदी यांना पुद्दुचेरीच्या नायब राज्यपाल पदावरून हटवलं

नवी दिल्ली - पुद्दुचेरीच्या उपराज्यपाल पदावरून किरण बेदी यांना हटवण्यात आलं आहे. त्यांच्या जागी आता तेलंगनाच्या राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन यांच्याकडे अतिरिक्त जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. किरण बेदी यांची 29 मे 2016 रोजी उपराज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली होती.

बराच काळ पुद्दुचेरीचे काँग्रेस सरकार आणि किरण बेदी यांच्यात वाद सुरु होते. मुख्यमंत्री वी नारायणस्वामी यांनी 10 फेब्रुवारीला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना पत्र लिहून विनंती केली होती की किरण बेदी यांना हटवण्यात यावं. त्यांच्याकडून मनमानी कारभार केला जात असल्याचा दावा त्यांनी केला होता.

Dr. Kiran Bedi removed as the Lieutenant Governor of Puducherry

Dr. Tamilisai Soundararajan, Governor of Telangana, given additional charge as Lieutenant Governor of Puducherry pic.twitter.com/pSOoIgcCJK

