Rahul Gandhi: राहुल गांधींना मंत्री किरेन रिजिजू दोनदा भेटले; सत्ताधारी-विरोधकांची कोंडी फुटणार का? विरोधी पक्षनेते काय म्हणाले?

Kiren Rijiju: संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये निर्माण झालेली कोंडी कायम असताना संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी दोन दिवसांत सलग दुसऱ्यांदा लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची भेट घेतली. विधेयकाला पाठिंबा देण्याबाबत प्रामुख्याने चर्चा झाली असून राहुल गांधी यांनी स्पष्ट केले की, ते इंडिया आघाडीच्या सर्व घटक पक्षांशी चर्चा करूनच सरकारसोबत पुढील निर्णय घेतील..महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्यासाठी सरकारकडे पुरेसे संख्याबळ आहे. मात्र काँग्रेस हा मुख्य विरोधी पक्ष असल्याने सरकार त्यांनाही सोबत घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. पावसाळी अधिवेशनात सभागृहाच्या कामकाजावरून सरकार आणि काँग्रेसमध्ये तीव्र खटके उडाले आहेत. काँग्रेसने सरकारवर भ्रमाचे वातावरण तयार करून चर्चेपासून पळ काढल्याचा आरोप केला आहे..PM Shri Innovation Visit: राज्यस्तरीय पाहणीमध्ये पीएम श्री गणोरी शाळेच्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांना प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांची दाद.आम्ही विरोधी आहोत, शत्रू नाहीत- किरेन रिजिजूपंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी सभागृहात उपस्थित राहून उत्तर देण्याची मागणी विरोधी पक्ष सातत्याने करत आहे. यावर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले, "पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह संसदेतच उपस्थित असतात. विरोधकांच्या गदारोळातही विधेयके मंजूर होत आहेत आणि अनेक खासदार चर्चेत सहभागी होत आहेत. विरोधकांच्या रोजच्या गदारोळामुळे काँग्रेसच्या नवीन खासदारांचे नुकसान होत आहे, कारण त्यांना बोलण्याची संधी मिळत नाही..Rashi Bhavishya: कामिका एकादशीला महालक्ष्मी राजयोग; 'या' ३ राशींचं नशीब उजळणार? आयुष्यात येणार सुख-समृद्धी, ते पैशांसोबत नशिबाची साथ.रिजिजू पुढे म्हणाले, "पंतप्रधान मोदींनी विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी ऐतिहासिक निर्णय घेतले, मात्र विरोधी पक्ष रोज सकाळी येऊन विरोध प्रदर्शन करतो. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याशी माझी सकारात्मक चर्चा झाली आहे. काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांशी संवाद सुरू ठेवावा अशी आमची इच्छा आहे. आपण एकमेकांचे राजकीय वैरी आहोत, शत्रू नाही. देशहितासाठी एकत्र काम करणे गरजेचे आहे.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.