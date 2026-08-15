देश

Kirti Chakra Awards 2026: ८०व्या स्वातंत्र्यदिनाआधी ७८ शौर्य पुरस्कारांची घोषणा; नऊ जणांना कीर्तिचक्र

President Announces 78 Gallantry Awards: राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ८०व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला ७८ शौर्य पुरस्कारांची घोषणा केली. यामध्ये नऊ जणांना कीर्तिचक्र प्रदान करण्यात आले असून, सात पुरस्कार मरणोत्तर आहेत.
Kirti Chakra Awards 2026

Kirti Chakra Awards 2026

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली: राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ८०व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला संरक्षण दले आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलातील ७८ शौर्य पुरस्कारांची घोषणा केली. यातील १३ पुरस्कार मरणोत्तर आहेत. तसेच, यामध्ये नऊ जणांना कीर्तिचक्र असून, सात जणांना मरणोत्तर हा पुरस्कार देण्यात आला आहे.

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