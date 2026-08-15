Kirti Chakra Awards 2026: ८०व्या स्वातंत्र्यदिनाआधी ७८ शौर्य पुरस्कारांची घोषणा; नऊ जणांना कीर्तिचक्र

नवी दिल्ली: राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ८०व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला संरक्षण दले आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलातील ७८ शौर्य पुरस्कारांची घोषणा केली. यातील १३ पुरस्कार मरणोत्तर आहेत. तसेच, यामध्ये नऊ जणांना कीर्तिचक्र असून, सात जणांना मरणोत्तर हा पुरस्कार देण्यात आला आहे..या वर्षी शांततेच्या काळातील सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार असलेल्या अशोकचक्राचा एकही पुरस्कार जाहीर झालेला नाही. तसेच, बार टू शौर्यचक्र, १९ शौर्यचक्र (एक मरणोत्तर), पाच बार टू सेना पदक, ३६ सेना पदके (पाच मरणोत्तर), तीन नौसेना पदके आणि पाच वायूसेना पदकांचा समावेश आहे. लष्कराला मिळालेली तिन्ही कीर्तीचक्रे पॅराशूट रेजिमेंटच्या विशेष दलातील जवानांना मिळाली आहेत..Independence Day Live Update : आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन तिसऱ्या दिवशीही सुरू, स्वातंत्र्यदिन कार्यालयातच साजरा.‘२१ पॅरा (स्पेशल फोर्सेस)’चे लेफ्टनंट कर्नल मॅनिओ फ्रान्सिस पीएफ आणि ‘२ पॅरा (स्पेशल फोर्सेस)’चे मेजर जितेंद्र राठी यांना कीर्तीचक्र प्रदान करण्यात आले आहे. लेफ्टनंट कर्नल फ्रान्सिस यांना यापूर्वी शौर्यचक्र मिळाले आहे. ‘२ पॅरा (स्पेशल फोर्सेस)’चे हवालदार गजेंद्र सिंह यांना कीर्तीचक्र मरणोत्तर प्रदान करण्यात आले आहे..कीर्तिचक्रलेफ्टनंट कर्नल मानिओ फ्रान्सिसमेजर जितेंद्र राठीहवालदार गजेंद्र सिंह (मरणोत्तर)हवालदार जगबीरसिंग (मरणोत्तर)जसवंतसिंह (मरणोत्तर)बलविंदरसिंह (मरणोत्तर)तारिक हुसेन (मरणोत्तर)बशीर अहमद (मरणोत्तर)सुनीलकुमार (मरणोत्तर)नौसेना पदकसी. अविनाश अण्णासो.सोलापूर अन् ‘वंदे मातरम्’चा कनेक्ट! ‘वंदे मातरम्’ गाण्यासाठी लोकमान्य टिळकांनी सोलापूरच्या ‘या’ तरुणाला नेले होते कोलकत्त्याला; १२० वर्षांपूर्वीची कहाणी....बार टू शौर्यचक्रमेजर आदित्य प्रतापसिंहबार टू सेना पदक (शौर्य)मेजर अनुज महाजनसेना पदक (शौर्य)लेफ्टनंट कर्नल पुष्कर विजय चौधरीमेजर रवीशंकर जोशीकॅप्टन स्वराज सुधीर बनेकॅप्टन पृथ्वीराज निघोटसुभेदार नामदेव कणसेहवालदार अबिदअली अश्रफअली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.