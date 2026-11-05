Crime News: प्रसिद्ध मल्याळम अभिनेत्री, अभिनेत्यासह तिघांना अटक; आधी डॉक्टरला घरी बोलावले, नंतर...

Kochi: मेडिकल ईमर्जन्सी असल्याचे सांगून एका तरुण डॉक्टरला घरी बोलावले आणि त्यानंतर त्याला मारहाण करून त्याच्याकडील सुमारे साडेतीन लाख रुपयांचा ऐवज लुटल्याची घटना केरळमधील कोची येथे घडली. या प्रकरणी मल्याळम अभिनेत्री अथुल्या चंद्रा, अभिनेता आणि निर्माता बिबिन पेरुंबिल्ली यांच्यासह तिघांना अटक करण्यात आली आहे. डॉक्टरला एका अपार्टमेंटमधील फ्लॅटवर बोलावून त्याच्यावर हल्ला करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोमवारी सकाळी ६.३० वाजता डॉक्टरला कोचीतील एका अपार्टमेंटमधील फ्लॅटवर बोलावण्यात आले. एका व्यक्तीला तातडीने वैद्यकीय मदतीची गरज असल्याचे सांगण्यात आले होते. डॉक्टर तेथे पोहोचले, तेव्हा फ्लॅटमध्ये सुमारे १२ जण उपस्थित होते.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Palghar News : रुग्णालयातील राड्याला न्यायालयाचा दणका! राहुल घरतची कोठडी वाढली, तिघांचा अटकपूर्व जामीनही फेटाळला आणि अटक वॉरंटची मागणी.त्यानंतर आरोपींनी डॉक्टरवर त्यांच्या नातेवाइकावर बलात्कार केल्याचा आरोप केला आणि त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिल्याचे एफआयआरमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. अभिनेता-निर्माता बिबिन पेरुंबिल्ली आणि अन्य व्यक्तींनी डॉक्टरच्या कानाखाली मारली. त्याला खुर्चीवर बसवून त्याच्या छातीवर मारहाण केल्याचा आरोप आहे..Gangapur Crime: सकाळी झालेला वादाचा राग मनात धरून तरुणावर चाकूने हल्ला; गंगापुरात सहा जणांविरुद्ध गुन्हा.मोबाईल, स्मार्टवॉच, इअरफोन हिसकावलेया हल्ल्यादरम्यान अभिनेत्री अथुल्या चंद्रा हिने डॉक्टरचा मोबाईल फोन, स्मार्टवॉच आणि वायरलेस इअरफोन हिसकावून घेतल्याचे एफआयआरमध्ये म्हटले आहे. तसेच डॉक्टरला जीवे मारण्याची धमकीही देण्यात आली. अन्य आरोपींनी त्याला एका खोलीत डांबून मारहाण केल्याचा उल्लेख तक्रारीत आहे. चोरीला गेलेल्या वस्तूंची एकूण किंमत सुमारे ३.५ लाख रुपये आहे..या घटनेतून आपली सुटका करून घेतल्यानंतर डॉक्टरने जवळच्या पोलीस ठाण्यात धाव घेत तक्रार दाखल केली. या प्रकरणी तिघांना अटक करण्यात आली असून, अन्य नऊ जणांची ओळख पटवण्यासाठी पोलिसांचे प्रयत्न सुरू आहेत. डॉक्टरवरील हल्ल्यामागे केवळ लुटीचा उद्देश होता की अन्य काही कारणे होती, याचाही तपास सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.