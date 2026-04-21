Fire News: कोलकातामध्ये मोठी दुर्घटना! प्रसिद्ध आनंदलोक रुग्णालयात मोठी आग; अनेक मजले आगीच्या भक्ष्यस्थानी

पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकाता येथील प्रसिद्ध आनंदलोक रुग्णालयात मंगळवारी सकाळी मोठी आग लागल्याची घटना समोर आली आहे. आगीची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या गाड्या तातडीने घटनास्थळी पोहोचल्या आणि बचावकार्य सुरू झाले. रुग्णालयातील उपचार घेत असलेल्या रुग्णांना तातडीने सुरक्षित ठिकाणी हलविण्यात येत असल्याचे प्राथमिक वृत्त आहे. घटनेच्या वेळी रुग्णालयात किती रुग्ण दाखल होते, याची नेमकी संख्या अद्याप समजलेली नाही. आगीचे नेमके कारण शोधण्यासाठी तपास सुरू करण्यात आला आहे..अग्निशमन दलाच्या एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, सकाळी सुमारे १० वाजता ही घटना घडल्याची सूचना मिळाली. त्यानंतर लगेचच अग्निशमन दलाच्या तीन गाड्या सॉल्ट लेक परिसरातील करुणमयी क्रॉसिंग येथील खाजगी आरोग्य केंद्राकडे रवाना करण्यात आल्या. प्राथमिक माहितीनुसार, या आगीत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही, असे अग्निशमन दलाने स्पष्ट केले आहे..आगीची माहिती मिळताच रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांनी तातडीने कार्यवाही सुरू केली. रुग्णांना स्ट्रेचर आणि व्हीलचेअरच्या माध्यमातून बाहेर काढण्यात आले. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, सुमारे ७५ ते ८० रुग्णांना दुसऱ्या इमारतीत सुरक्षित स्थळी हलविण्यात आले. रुग्णालयातील सर्व रुग्ण आणि कर्मचारी सुरक्षित असल्याची माहिती मिळाल्याने मोठा दिलासा मिळाला आहे. आग पूर्णपणे नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत..आगीचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. 'द टेलिग्राफ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, रुग्णालयाच्या दुसऱ्या मजल्यावरील कॅथ लॅबमधून प्रथम धूर निघताना दिसला. एअर कंडिशनरमध्ये शॉर्ट सर्किट झाल्यामुळे ही आग लागल्याचा प्राथमिक संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र, यासंदर्भात कोणतीही अधिकृत पुष्टी अद्याप देण्यात आलेली नाही..प्रत्यक्षदर्शींनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, दुसऱ्या मजल्यावरून अचानक ज्वाला दिसू लागल्या आणि काही क्षणातच संपूर्ण परिसर धुराने भरून गेला. त्यावेळी स्थानिक लोकांनी रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांना रुग्णांना बाहेर काढण्यासाठी सक्रिय सहकार्य केले. एका पोलीस अधिकाऱ्याने प्रसारमाध्यमांना सांगितले, "रुग्णालयातील सर्व रुग्ण सुरक्षित आहेत. रुग्णालय पूर्णपणे रिकामे करण्यात आले आहे. कोणतीही जीवितहानी झाल्याचे वृत्त नाही." कोणताही रुग्ण मागे राहिला नाही, याची खात्री करण्यासाठी सर्व मजल्यांची सखोल तपासणी करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले..या घटनेमुळे कोलकातातील आरोग्य क्षेत्रात खळबळ उडाली असून, रुग्णालयाच्या सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आग पूर्णपणे विझवण्यासाठी आणि कारण शोधण्यासाठी प्रशासनाकडून सतत प्रयत्न सुरू आहेत. रुग्णांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.