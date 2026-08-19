Kolkata Hotel Fire : कोलकात्यात हॉटेलला भीषण आग; चिमुकल्यासह ९ जणांचा मृत्यू, मध्यरात्री अग्नितांडवाने शहर हादरले

पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकाता येथून एक दुर्दैवी घटना समोर आली आहे. मध्य कोलकात्यातील मिर्झा गालिब स्ट्रीटवरील एका हॉटेलला भीषण आग लागल्याने एका लहान मुलासह नऊ जणांचा मृत्यू झाला. हॉटेलच्या अगदी शेजारीच अग्निशमन केंद्र असूनही, धुरामुळे गुदमरून अनेक जणांचा मृत्यू झाला. मृतांमध्ये बांगलादेशी नागरिकांचाही समावेश आहे..अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पहाटे २ च्या सुमारास ही आग लागली. हॉटेलमधील एका बंद खोलीत आग लागल्यानंतर संपूर्ण हॉटेलमध्ये धूर पसरला. अनेक लोक झोपेत असतानाच बेशुद्ध पडले आणि गुदमरल्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेत इतर अनेक जण गंभीर जखमी झाले असून त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..West Bengal Hotel Fire : साखरझोपेत असतानाच मृत्यूने गाठले ! पहाटे हॉटेलला भीषण आग; ७ जणांचा होरपळून मृत्यू, अनेक जखमी.अग्निशमन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, मृत व्यक्ती या बांगलादेशी नागरिक होत्या आणि त्या वैद्यकीय उपचारांसाठी भारतात आल्या होत्या. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, "कोलकात्यातील मिर्झा गालिब स्ट्रीटवरील एका हॉटेलला पहाटे २ च्या सुमारास आग लागली, ज्यात नऊ जणांचा मृत्यू झाला आणि अनेक जण जखमी झाले. हे सर्वजण बांगलादेशी नागरिक होते आणि उपचारासाठी येथे आले होते.".शॉर्ट सर्किट किंवा एसीच्या स्फोटाची शक्यता प्राथमिक माहितीनुसार, शॉर्ट सर्किट किंवा एअर-कंडिशनिंग युनिटमधील स्फोटामुळे ही आग लागली असावी असा अंदाज आहे; मात्र, आगीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या अनेक गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या. सध्या मदत आणि बचाव कार्य सुरू आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.