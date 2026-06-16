Ananya Banerjee Controversy : नगरसेविकेच्या कार्यालयात कंडोमचा खच, मसाज मशीन्स अन् गुप्त मेकअप रूम; आतील दृश्य पाहून सर्वजण हादरले

कोलकातामधील तृणमूल काँग्रेसच्या नगरसेविका अनन्या बॅनर्जी यांच्या कार्यालयात सोमवारी (१५ जून) सकाळी झालेल्या धक्कादायक प्रकाराने राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली आहे. भाजप कार्यकर्ते आणि स्थानिक नागरिकांनी कार्यालयात छापा टाकल्याचा दावा करताना, तेथे कंडोमची पाकिटे, मसाज मशीन्स, 'मेकअप रूम' आणि विखुरलेली रोकड आढळल्याचे सांगितले. यासोबत भरती घोटाळ्याशी संबंधित 'येलो लेजर' (नोंदवही) सापडल्याचा मोठा दावा करण्यात आला आहे..अनन्या बॅनर्जी कोण आहेत?अनन्या बॅनर्जी या कोलकाता महानगरपालिकेच्या वॉर्ड क्रमांक १०९ च्या नगरसेविका आहेत. राजकारणात प्रवेश करण्यापूर्वी त्या बंगाली चित्रपटसृष्टीत अभिनेत्री आणि मॉडेल म्हणून काम करत होत्या. २००० मध्ये 'मिस कलकत्ता'चा किताब पटकावणाऱ्या अनन्या यांचा ग्लॅमरस पार्श्वभूमी असून, त्या टीएमसीमध्ये एक सक्रिय चेहरा म्हणून ओळखल्या जातात. महिला विकास आयोगांसह विविध भूमिकांमध्ये त्यांनी काम केले आहे. मात्र, विविध वादग्रस्त मुद्द्यांमुळे त्या वारंवार चर्चेत राहिल्या आहेत..TMC MP Resignation : तृणमूल काँग्रेसमध्ये मोठी घडामोड, ममता बॅनर्जींना मोठा धक्का, राज्यसभा खासदार प्रकाश चिक बडाईक यांचा तडकाफडकी राजीनामा.कार्यालयात काय आढळले?भाजप कार्यकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारी जनसेवेसाठी असलेल्या या कार्यालयात, कंडोमची पाकिटे,मसाज मशीन्स,विशेष 'मेकअप रूम'मोठ्या प्रमाणात नोटांचे बंडल आढळले ही दृश्ये पाहून उपस्थित लोक अवाक झाले. यामुळे हे कार्यालय 'अनैतिक कृत्यांचा अड्डा' असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे..याशिवाय, कार्यालयातून मिळालेल्या नोंदवहीत (येलो लेजर) आरोग्य विभाग आणि महानगरपालिकेत नोकऱ्या देण्याच्या बहाण्याने पैसे उकळल्याची माहिती असल्याचा दावा भाजपकडून करण्यात आला आहे. स्थानिक रहिवाशांनी आर्थिक फसवणूक झाल्याचेही सांगितले जात आहे..अनन्या बॅनर्जी यांचे स्पष्टीकरणया आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना अनन्या बॅनर्जी यांनी सांगितले की, कार्यालयाच्या चाव्या त्यांच्याकडे नसतात. ८ जूनपासून त्या कार्यालयात गेल्या नाहीत. सापडलेली सामग्री ईदच्या काळात दान करण्यासाठी ठेवलेली असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, कंडोम आणि मसाज मशीन्ससारख्या वस्तूंबाबत त्यांनी स्पष्ट उत्तर दिले नाही. पोलीस तपासानंतरच सत्य समोर येईल, असे त्यांनी म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.