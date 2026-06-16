देश

Ananya Banerjee Controversy : नगरसेविकेच्या कार्यालयात कंडोमचा खच, मसाज मशीन्स अन् गुप्त मेकअप रूम; आतील दृश्य पाहून सर्वजण हादरले

Kolkata TMC office Raid :भाजप कार्यकर्ते आणि स्थानिकांनी कंडोम, मसाज मशीन्स, मेकअप रूम आणि रोकड सापडल्याचा आरोप केला. कार्यालयात ‘येलो लेजर’ नावाची नोंदवही सापडल्याचा दावा असून, त्यात नोकरीसाठी पैशांची देवाणघेवाण दाखवली असल्याचे सांगितले गेले.
Kolkata municipal councillor Ananya Banerjee 

Kolkata municipal councillor Ananya Banerjee 

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोलकातामधील तृणमूल काँग्रेसच्या नगरसेविका अनन्या बॅनर्जी यांच्या कार्यालयात सोमवारी (१५ जून) सकाळी झालेल्या धक्कादायक प्रकाराने राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली आहे. भाजप कार्यकर्ते आणि स्थानिक नागरिकांनी कार्यालयात छापा टाकल्याचा दावा करताना, तेथे कंडोमची पाकिटे, मसाज मशीन्स, 'मेकअप रूम' आणि विखुरलेली रोकड आढळल्याचे सांगितले. यासोबत भरती घोटाळ्याशी संबंधित 'येलो लेजर' (नोंदवही) सापडल्याचा मोठा दावा करण्यात आला आहे.

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