सूर्यमंदिराच्या गर्भगृहातील वाळू १२० वर्षांनी काढणार! कोणार्कमध्ये ऐतिहासिक प्रक्रिया सुरू; सुरक्षेसाठी ब्रिटिशकाळात केला होता उपाय

Konark Sun Temple: कोणार्क सूर्य मंदिराच्या गर्भगृहातील १२० वर्षे दाबून बसलेली वाळू काढण्याची ऐतिहासिक प्रक्रिया एएसआयने सुरू केली आहे. नाजूक शिल्पकलेचे संरक्षण करत डायमंड ड्रिलिंग तंत्राद्वारे गर्भगृहातील वाळू नियंत्रित पद्धतीने बाहेर काढण्याचे काम सुरु आहे.
स्मृती सागरिका कानुनगो
Updated on

भुवनेश्‍वर : ओडिशातील प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिराच्या गर्भगृहातील वाळू बाहेर काढण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाने (एएसआय) हाती घेतलेल्या या कामामुळे १२० वर्षांहून अधिक काळानंतर प्रथमच गर्भगृहातून वाळू काढली जाणार आहे.

Odisha
temple
sun
Archaeological Department
History
Ancient temple architecture

