पणजी : स्वरसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांच्या आवाजातील आर्तता, आशा भोसले यांच्या गायकीतील वैविध्य, तर एस. जानकी यांची स्वरांवरील विलक्षण हुकुमत....भारतीय चित्रपटसंगीत समृद्ध करणाऱ्या या तीन दिग्गज गायिकांच्या गायनशैलीतील वेगळेपणाचा वेध ज्येष्ठ गायिका के. एस. चित्रा यांनी बुधवारी घेतला. प्रत्येकाची गायकी स्वतंत्र आणि वैशिष्ट्यपूर्ण होती. त्यांच्या स्वरांनी अनेक पिढ्यांचे भावविश्व समृद्ध केले, अशा शब्दांत चित्रा यांनी या तिन्ही गायिकांविषयीचा आदर व्यक्त केला..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.५७ व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात आयोजित विशेष संवादात त्या बोलत होत्या. अभिनेत्री व दिग्दर्शिका सुहासिनी मणिरत्नम यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला. अर्थात हा वेध घेत असताना दक्षिणेकडील भाषा आणि त्यातील चित्रपट संगीतावरच अधिक लक्ष्य केंद्रित झाले अन् अन्यभाषक चित्रपटप्रेमींचा काहीसा रसभंगच झाला..लता मंगेशकर यांच्या गायकीविषयी बोलताना चित्रा कमालीच्या भावूक झाल्या होत्या. विशेषतः भक्तिगीतांमध्ये लतादीदींच्या स्वरांतून व्यक्त होणारी आर्तता मनाला थेट भिडते, असे त्यांनी सांगितले. लतादीदींच्या गायकीने आपल्यावरही मोठा प्रभाव टाकल्याचे नमूद करून त्यांनी त्यांच्या आवडत्या गीतांपैकी एका गाण्याची झलक सादर केली. लतादीदींचा आवाज केवळ सुरेल नव्हता, तर प्रत्येक गीतातील भावना श्रोत्यांपर्यंत पोहोचवण्याची त्यांची ताकद विलक्षण होती, हा चित्रा यांच्या बोलण्याचा आशय होता. आशा भोसले यांच्या गायकीतील प्रयोगशीलता हा चित्रा यांच्या विशेष कौतुकाचा विषय ठरला. .गझलसह विविध संगीतप्रकार हाताळताना त्यांनी दाखवलेले वैविध्य आणि प्रत्येक वेळी काहीतरी नवे करण्याची तयारी यामुळे आशाताईंची स्वतंत्र ओळख निर्माण झाली, असे चित्रा यांनी सांगितले. लता मंगेशकर यांच्याशी होणाऱ्या तुलनेपलीकडे जाऊन स्वतःची वेगळी सांगीतिक ओळख निर्माण करण्याची आशाताईंची इच्छा होती, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. आशाताईंशी झालेल्या पहिल्या भेटीचा किस्सा सांगताना चित्रा यांनी सांगितले की, ‘तू इतक्या उंच पट्टीत का गातेस?’ असा थेट प्रश्न आशाताईंनी त्यांना विचारला होता. आशाताईंच्या स्पष्टवक्तेपणाची आणि स्वतःच्या मतांबाबत ठाम असलेल्या स्वभावाची झलक या प्रसंगातून मिळते, असे त्यांनी सांगितले. यावेळी आशाताईंनी गायलेल्या एका गझलेची झलकही चित्रा यांनी सादर केली..एस. जानकी यांच्याविषयी बोलताना चित्रा यांच्या शब्दांत व्यावसायिक आदरासोबतच वैयक्तिक जिव्हाळाही दिसून आला. जानकी यांच्या आवाजातील वेगळेपण, स्वरांवरील हुकूमत आणि गाण्यातील भावनांना जिवंत करण्याची क्षमता यांचा त्यांनी विशेष उल्लेख केला. या तिन्ही गायिकांविषयीच्या आठवणी सांगताना चित्रा यांनी आपल्या सांगीतिक जडणघडणीचाही मागोवा घेतला. संगीताचे वातावरण असलेल्या कुटुंबात बालपण गेले, शास्त्रीय संगीताचे शिक्षण घेतले आणि विविध स्पर्धांमध्ये सहभाग घेतला. आपल्याला चांगले जमणारी गोष्ट म्हणजे गायन, एवढीच जाणीव सुरुवातीला होती; मात्र त्यातून चित्रपटसंगीतातील एवढा मोठा प्रवास घडेल, असे वाटले नव्हते, असे त्यांनी सांगितले. पी. सुशीला, एस. जानकी आणि लता मंगेशकर या आपल्या आवडत्या गायिका असल्याचे सांगताना बालपणी जानकी यांच्या आवाजाची नक्कल करण्याचा प्रयत्न केल्याची आठवणही त्यांनी सांगितली..Jan Kalyan Expressway: जनकल्याण एक्सप्रेस-वे बीडऐवजी भूम-वाशीतून न्या; धाराशिवकरांची मागणी, खासदार ओमराजे निंबाळकरांचा पाठपुरावा.पसरट निवेदनाने रसभंगवैविध्यपूर्ण गायिकेसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या आणि 25 हजारांपेक्षा जास्त गाणी गायलेल्या चित्रा यांचा प्रवास उलगडताना मुलाखतकार अभिनेत्री सुहासिनी मणिरत्नमच अधिक बोलताना दिसल्या. अतिशय पसरट निवेदन त्यांनी केले. उपस्थित रसिक चित्रा यांना ऐकण्यासाठी, त्याचे संगीतविषयक विचार ऐकण्यासाठी आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात सुहासिनीच भरभरून बोलत होत्या. चित्रा यांच्याकडून लता, आशा, जानकी यांच्याकडून झालेले गायन संस्कार ऐकण्याची अपेक्षा होती. मात्र, प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. शिवाय संपूर्ण संवाद दक्षिणेकडील भाषांमधील गाणी, त्यांचे किस्से आणि इतिहास याभोवती केंद्रित झाला. त्यामुळे अन्य भाषांतील रसिकांसाठी हा सारा प्रकार त्रासदायक ठरला. हा कार्यक्रम दक्षिणेच्या राज्यात होत नसून, गोव्यात आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात होत आहे, याचे भान मुलाखतकाराला न राहिल्याने रसिकांनी नाराजी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.