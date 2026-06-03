Monalisa Marriage Case: नशीब तुम्ही केरळमध्ये आहात! व्हायरल कुंभ गर्ल मोनालिसा आणि तिच्या मुस्लिम पतीला हायकोर्टाने सुनावलं

Kerala High Court Verdict: कुंभमेळ्यामध्ये प्रसिद्धीच्या झोतात आलेली मोनालिसा भोसले सध्या तिच्या लग्नामुळे चर्चेत आहे. तिने एका मुस्लिम तरुणाशी विवाह केल्याने देशभर या केसचा संबंध लव्ह जिहादशी जोडला जात आहे. या प्रकरणात केरळ उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाची टिपण्णी केलीय. ."तुम्ही दोघे सध्या केरळमध्ये आहात, यासाठी स्वतःला नशीबवान समजा," असे कोर्टाने सुनावणीदरम्यान म्हटले आहे. जस्टिस कौसर एडप्पागथ यांच्या खंडपीठासमोर अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान कोर्टाने तोंडी टिप्पणी करत म्हटले की, विवाहावरून मध्य प्रदेशात धमक्यांचा सामना करावा लागत असलेले हे जोडपे केरळमध्ये सुरक्षित असल्याने त्यांनी स्वतःला नशीबवान मानले पाहिजे. यावर मोनालिसा आणि तिच्या पतीच्या वकिलांनी कोर्टात उत्तर दिले की, "नक्कीच, याच कारणामुळे दोघे आज जिवंत आहेत.".पुण्यात २५ वर्षीय विवाहितेनं संपवलं जीवन, अधिक मासात अंगठी, फ्लॅटसाठी ३ लाखाची मागणी; सासरच्यांवर गंभीर आरोप.कोर्टातील अशा युक्तिवादामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे. मुळात हे प्रकरण एवढं चर्चिलं जातंय, त्याचं कारण मोनालिसा. मोनालिसा भोसले २०२५ मधील प्रयागराज कुंभमेळ्यात मण्यांच्या माळा विकतानाच्या एका व्हिडिओमुळे देशभरात व्हायरल झाली होती. त्यानंतर याच वर्षी तिने मोहम्मद फरमान खान याच्याशी केरळमध्ये विवाह केला..या विवाहानंतर मोठा वाद निर्माण झाला. मोनालिसा लग्नाच्या वेळी अल्पवयीन होती, असा आरोप करण्यात आला आहे. जोडप्यातर्फे बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील एम. ससींद्रन यांनी कोर्टाला सांगितले की, काही कट्टरपंथी गट आणि मध्य प्रदेश प्रशासनातील काही अधिकारी मोनालिसाला अल्पवयीन सिद्ध करून हा विवाह बेकायदेशीर ठरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. लग्नाच्या वेळी मोनालिसा सज्ञान होती आणि नंतर सरकारी कागदपत्रांमध्ये फेरफार करण्यात आल्याचा दावा वकिलांनी केला..'मी कधीच कुणाचं ऐकत नसते' प्राजक्ता माळीने PM मोदींचही न ऐकता आपलंच खर केलं, नक्की काय झालं?.या प्रकरणाने आता मोठे राजकीय आणि कायदेशीर वळण घेतले असून केरळ आणि मध्य प्रदेश अशा दोन्ही राज्यांमध्ये कायदेशीर लढाई सुरू आहे. या दरम्यान, तिरुवनंतपुरम येथील पोक्सो कोर्टात एक खाजगी तक्रार दाखल करण्यात आली असून, यामध्ये मोहम्मद फरमान खान व्यतिरिक्त एम.व्ही. गोव्हिंदन, व्ही. शिवनकुट्टी आणि ए.ए. रहीम यांच्यासह अनेक डाव्या नेत्यांवर हा विवाह घडवून आणण्यात भूमिका बजावल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. कोर्टाने या प्रकरणावरील सुनावणी पूर्ण केली असून निर्णय राखून ठेवलाय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.