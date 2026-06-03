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Monalisa Marriage Case: नशीब तुम्ही केरळमध्ये आहात! व्हायरल कुंभ गर्ल मोनालिसा आणि तिच्या मुस्लिम पतीला हायकोर्टाने सुनावलं

Madhya Pradesh government challenges validity of marriage claiming bride was a minor: या विवाहानंतर मोठा वाद निर्माण झाला. मोनालिसा लग्नाच्या वेळी अल्पवयीन होती, असा आरोप करण्यात आला आहे.
Kumbh Girl Monalisa Case

Kumbh Girl Monalisa Case

esakal

संतोष कानडे
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Kerala High Court Verdict: कुंभमेळ्यामध्ये प्रसिद्धीच्या झोतात आलेली मोनालिसा भोसले सध्या तिच्या लग्नामुळे चर्चेत आहे. तिने एका मुस्लिम तरुणाशी विवाह केल्याने देशभर या केसचा संबंध लव्ह जिहादशी जोडला जात आहे. या प्रकरणात केरळ उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाची टिपण्णी केलीय.

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