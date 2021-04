कोरोना आहे की नाही इथं? कुंभमेळ्यात सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम धाब्यावर

हरिद्वार - देशात कोरोनाची दुसरी लाट असतानाही अनेक ठिकाणी लोकांची गर्दी आणि मोठ्या कार्यक्रमांचे आयोजन होताना दिसत आहे. हरिद्वारमध्ये महाकुंभ सुरु असून आज दुसरं शाही स्नान होत आहे. यामध्ये आखाड्यामधील साधु संत स्नान करत आहेत. यावेळी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या नियमांचे उल्लंघन होत असून पोलिस अधिकारीसुद्धा हतबल झाले आहेत. हजारोंच्या संख्येनं स्नानासाठी गर्दी झाली आहे.

प्रचंड गर्दी असल्यानं अनेक ठिकाणी कोरोनाच्या प्रोटोकॉलचं उल्लंघन केलं जात आहे. कोणीही मास्क लावलेले नाहीत, सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन होत नाहीय. कुंभ मेळा आयजी संजय गुंजाल यांनी म्हटलं की, शाही स्नानात सर्वात पहिल्या आखाड्यांना परवानगी देण्यात आली आहे. त्यानंतर सात वाजता सर्वसामान्यांना शाही स्नान करण्यात आलं आहे.

#WATCH | Sadhus of Juna Akhara take second 'shahi snan' at Har ki Pauri ghat in Haridwar, Uttarakhand pic.twitter.com/ALqFQHH2nO — ANI (@ANI) April 12, 2021

संजय गुंजाल म्हणाले की, आम्ही लोकांना सातत्यानं कोरोनाच्या प्रोटोकॉलचं पालन करा असं आवाहन करत आहे. मात्र मोठ्या गर्दीत नियम पाळले जात नसल्याचं निदर्शनास येत आहे. या लोकांवर कारवाई करणंही गर्दीमुळे शक्य नाही. घाटांवर सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करणं खूपच कठीण आहे. जर आम्ही सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करण्यासाठी आग्रह केला तर चेंगराचेंगरीची परिस्थिती उद्भवेल अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.

#WATCH | Sadhus of Niranjani Akhara participate in second 'shahi snan' of #MahaKumbh at Har ki Pauri ghat in Uttarakhand's Haridwar pic.twitter.com/eluxwFv8gG — ANI (@ANI) April 12, 2021

Uttarakhand: Sadhus participate in the second 'shahi snan' of Maha Kumbh at Har Ki Pauri ghat in Haridwar pic.twitter.com/VMjd4h5Gcp — ANI (@ANI) April 12, 2021

शाही स्नानाच्या एक दिवस आधी उत्तराखंडमध्ये कोरोनाचा उद्रेक बघायला मिळाला. गेल्या 24 तासात 1 हजार 333 नवीन कोरोना बाधित रुग्ण सापडले. तर 8 जणांचा मृत्यू झाला. डेहराडूनमध्ये 582, हरिद्वारमध्ये 386 आणि नैनितालमध्ये 122 कोरोनाचे रुग्ण सापडले.