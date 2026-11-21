मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेशातील कुनो राष्ट्रीय उद्यानात भारताच्या 'प्रोजेक्ट चित्ता' मोहिमेला आणखी एक यश मिळाले आहे. बोत्सवाना येथून भारतात आणलेल्या अडीच वर्षांच्या 'KOMG 3' या मादी चित्त्याने चार निरोगी बछड्यांना जन्म दिला आहे. या नव्या जन्मांमुळे भारतातील चित्त्यांची एकूण संख्या ६२ वर पोहोचली असून, त्यापैकी ४३ चित्ते भारतात जन्मलेले आहेत..https://x.com/DrMohanYadav51/status/2123661964853612876बोत्सवाना येथून आणलेल्या मादी चित्त्याने भारतात बछड्यांना जन्म देण्याची ही पहिलीच घटना आहे. विशेष म्हणजे, चार महिन्यांहून अधिक काळ नैसर्गिक जंगलात वावरल्यानंतर या मादीने खुल्या जंगलात बछड्यांना जन्म दिला आहे..'प्रोजेक्ट चित्ता'मधील महत्त्वाचा टप्पा२०२२ मध्ये भारतात 'प्रोजेक्ट चित्ता' सुरू झाल्यानंतर खुल्या जंगलात चित्त्यांच्या बछड्यांचा जन्म होण्याची ही दुसरी नोंदवलेली घटना आहे. यापूर्वीही कुनोच्या जंगलात नैसर्गिक परिस्थितीत बछड्यांचा जन्म झाला होता. आता बोत्सवानातून आणलेल्या मादीनेही येथे यशस्वीपणे प्रसूती केल्याने चित्ता पुनर्वसन मोहिमेतील प्रयत्नांना आणखी बळ मिळाले आहे..चित्त्यांची संख्या ६२ वर'KOMG 3' या मादीने चार बछड्यांना जन्म दिल्याने देशातील चित्त्यांची संख्या ६२ झाली आहे. यामध्ये भारतात जन्मलेल्या ४३ चित्त्यांचा समावेश आहे. खुल्या जंगलातील नैसर्गिक परिस्थितीत चित्त्यांची संख्या वाढत असल्याने त्यांच्या पुनर्वसनाच्या दृष्टीने या घटनेला महत्त्व प्राप्त झाले आहे..मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्याकडून अभिनंदनया यशाबद्दल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. वन्यजीव तज्ज्ञ, पशुवैद्यकीय अधिकारी आणि वनकर्मचाऱ्यांचे त्यांनी अभिनंदन केले. चित्त्यांचा प्रत्येक नवा जन्म हा वन्यजीव संवर्धनाचा संकल्प अधिक दृढ करणारा असल्याचे त्यांनी म्हटले. या यशामागे 'प्रोजेक्ट चित्ता'शी संबंधित अधिकारी, तज्ज्ञ आणि प्रत्यक्ष जंगलात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे परिश्रम असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.