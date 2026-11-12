Kuno Cheetah: कुनोतील चित्ता चंबळ नदी ओलांडून राजस्थानात दाखल; रणथंभोर परिसरात वन विभागाची नजर

जयपूर : मध्य प्रदेशातील कुनो राष्ट्रीय उद्यानातून एक चित्ता चंबळ नदी ओलांडून राजस्थानात दाखल झाला आहे. वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बुधवारी ही माहिती दिली. ‘केओएमजी-४’ असे या चित्त्याचे नाव असून १० नोव्हेंबर रोजी त्याने गोटा घाटाजवळ चंबळ नदी ओलांडली आणि रणथंभोर परिसरात प्रवेश केला. त्यानंतर वन विभागाने त्याच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यास सुरुवात केली. .Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.रणथंभोर राष्ट्रीय उद्यानाचे उपवनसंरक्षक मानस सिंह यांनी सांगितले की, या चित्त्याने करणपूर परिक्षेत्रातील महाराजपुरा नाका येथून राजस्थानात प्रवेश केला. सध्या त्याचे वास्तव्य महाराजपुरा नाक्याजवळील कनारडा परिसरात असल्याची नोंद आहे. हा परिसर सवाई माधोपूर जिल्ह्याच्या सीमेजवळ असला तरी चित्ता सध्या करौली जिल्ह्याच्या हद्दीत आहे. राजस्थान आणि मध्य प्रदेशातील वन विभागाची पथके संयुक्तपणे या चित्त्यावर लक्ष ठेवून आहेत..त्याच्या ठिकाणाची आणि हालचालींची नियमित माहिती घेतली जात आहे. कुनोमधील चित्ते राजस्थानात जाण्याची ही पहिलीच घटना नाही. यापूर्वीही अनेकदा त्यांचे राजस्थानात वास्तव्य आढळले आहे. यंदा १४ फेब्रुवारी ते १६ एप्रिलदरम्यान राजस्थानात चार वेळा चित्ते दिसून आले होते. ‘केपी-२’ या चित्त्याने १४ फेब्रुवारी रोजी बारण जिल्ह्यातील किशनगंज वनक्षेत्रात प्रवेश केला होता तर ‘केपी-३’ हा चित्ता २ मार्च रोजी बारणमधील बंज अमली परिसरात दिसला होता. .MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...त्यानंतर ‘केपी-२’ सुमारे ४५ दिवस बारणमध्ये राहिल्यानंतर १९ मार्च रोजी कोटा जिल्ह्यात गेला. पुढे १६ एप्रिल रोजी सवाई माधोपूर जिल्ह्यातील पालीघाट-अजितपुरा परिसरातही त्याचे अस्तित्व आढळले. चित्त्याकडून अधिवासाचा विस्तार चंबळ नदी राजस्थान आणि मध्य प्रदेश यांच्यातील नैसर्गिक सीमा आहे. चित्त्याने नदी ओलांडून दुसऱ्या राज्यात प्रवेश केल्याची घटना वन्यजीवांच्या नैसर्गिक स्थलांतराचे आणि त्यांच्या अधिवासाच्या विस्ताराचे उदाहरण असल्याचे वन अधिकाऱ्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.