Kuno Cheetah: भारतात चित्त्यांचे 'अर्धशतक' पूर्ण! ज्वालाने दिला ५ पिल्लांना जन्म; कूनोमध्ये आता चित्त्यांची संख्या ५३ वर!

Jwala the Cheetah Welcomes Five Cubs in Kuno: कूनो नॅशनल पार्कमध्ये ज्वाला मादी चित्त्याने ५ पिल्लांना जन्म दिला आहे. भारताच्या प्रोजेक्ट चीता मोहिमेत आता देशातील चित्त्यांची संख्या ५३ वर पोहोचली आहे. ज्वाला ही सर्वात यशस्वी मादी ठरली असून तिचे पिल्ले निरोगी आहेत.
देश: मध्य प्रदेशातील श्योपूर येथील 'कूनो नॅशनल पार्क' मधून वन्यजीव प्रेमींसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. नामीबियातून आणलेल्या 'ज्वाला' नावाच्या मादी चित्त्याने ९ मार्च रोजी ५ गोंडस शावकांना जन्म दिला आहे. भारताच्या 'प्रोजेक्ट चीता' मोहिमेसाठी हे एक मोठे यश मानले जात आहे.

