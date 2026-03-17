Kuno Cheetah: भारतात चित्त्यांचे 'अर्धशतक' पूर्ण! ज्वालाने दिला ५ पिल्लांना जन्म; कूनोमध्ये आता चित्त्यांची संख्या ५३ वर!

देश: मध्य प्रदेशातील श्योपूर येथील 'कूनो नॅशनल पार्क' मधून वन्यजीव प्रेमींसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. नामीबियातून आणलेल्या 'ज्वाला' नावाच्या मादी चित्त्याने ९ मार्च रोजी ५ गोंडस शावकांना जन्म दिला आहे. भारताच्या 'प्रोजेक्ट चीता' मोहिमेसाठी हे एक मोठे यश मानले जात आहे..काही वर्षांपूर्वी भारतातून नामशेष झालेल्या चित्त्यांना पुन्हा वसवण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या मोहिमेला आता खऱ्या अर्थाने फळ मिळताना दिसत आहे. ज्वाला मादीने दिलेला हा जन्म म्हणजे भारतात चित्त्यांच्या पुनर्वसनाचा १० वा यशस्वी टप्पा आहे. या ५ नवीन पाहुण्यांच्या आगमनामुळे आता देशातील एकूण चित्त्यांची संख्या ५३ वर पोहोचली आहे..ज्वाला ही कूनोमधील सर्वात यशस्वी मादी चित्ता ठरली आहे, कारण तिने आतापर्यंत तीनदा पिल्लांना जन्म दिला आहे. विशेष म्हणजे, काही दिवसांपूर्वीच 'गामिनी' नावाच्या मादीनेही ४ पिलांना जन्म दिला होता. कूनोमधील वातावरण आणि तिथली परिसंस्था परदेशी चित्त्यांना आता चांगलीच मानवली असल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे..वनविभागाच्या माहितीनुसार, ज्वाला आणि तिची पाचही पिल्ले सध्या पूर्णपणे निरोगी आहेत. वन्यजीव तज्ज्ञ आणि पशुवैद्यांचे पथक सीसीटीव्ही आणि इतर यंत्रणेद्वारे या पिलांवर २४ तास लक्ष ठेवून आहे. ही पिल्ले सध्या अत्यंत सुरक्षित अशा संरक्षित क्षेत्रात असून, त्यांना कोणत्याही धोक्यापासून वाचवण्यासाठी कडक बंदोब. कूनोमध्ये उत्साहाचे वातावरण असून, भारताच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे जगाच्या नकाशावर वन्यजीव संवर्धनासाठी भारताची मान उंचावली आहे.