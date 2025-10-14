Indian Army Kupwara Encounter : नियंत्रण रेषेजवळ संशयास्पद हालचाली; लष्कराकडून 2 दहशतवाद्यांचा खात्मा, सुरक्षा दल सतर्क

Indian Army Kupwara Encounter 2025 : जम्मू आणि काश्मीरमधील कुपवाडा जिल्ह्यात नियंत्रण रेषेजवळ (एलओसी) झालेल्या चकमकीत लष्कराने दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा (Terrorists Killed) केला आहे. माछिल आणि दुदनियाल परिसरात सोमवारी संध्याकाळी झालेल्या या कारवाईनंतर संपूर्ण परिसरात शोध मोहीम सुरू करण्यात आली आहे..लष्कराच्या माहितीनुसार, संध्याकाळी सुमारे सातच्या सुमारास जवानांना नियंत्रण रेषेजवळ संशयास्पद हालचाली दिसल्या. त्यानंतर लगेचच गोळीबार करण्यात आला आणि परिसरात सुरक्षा दलांनी सर्च ऑपरेशन सुरू केले. आतापर्यंत दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला असून परिसराची कसून झडती घेतली जात आहे..Fake Currency Racket : बनावट नोटा खपवण्यासाठी पोलीस कर्मचारी आठवडाभर रजेवर, कोल्हापुरात टोळीचा पर्दाफाश; 1 कोटीचा मुद्देमाल जप्त.दरम्यान, कठुआ जिल्ह्यातील हिरानगर सेक्टरमधील करोल मथुरा सीमावर्ती गावातील शेतातून एक जुना तोफगोळा जप्त करण्यात आला. स्थानिक रहिवाशांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, रविवारी संध्याकाळी हा तोफगोळा सापडला होता. यानंतर बॉम्ब निकामी पथकाला घटनास्थळी बोलावण्यात आले आणि तोफगोळा सुरक्षितपणे निकामी करण्यात आला..हिवाळ्यापूर्वी सीमावर्ती भागात घुसखोरीचे प्रयत्न वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सुरक्षा यंत्रणांनी दक्षता वाढवली आहे. सीमा सुरक्षा दल (बीएसएफ) आणि लष्कराचे जवान सीमेवरील पहारा अधिक कडक करत आहेत..एका वरिष्ठ बीएसएफ अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, दहशतवादी सीमेपलीकडील लाँच पॅडवर घुसखोरीची संधी शोधत आहेत. प्रत्येक वर्षी हिवाळ्यापूर्वी अशा हालचालींमध्ये वाढ होत असल्याचे गुप्तचर अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. “हिवाळ्यापूर्वी घुसखोरीचे प्रयत्न वाढतात. त्यामुळे आमचे जवान आणि अधिकारी सतर्क आहेत. सीमेवर देखरेख अधिक कडक करण्यात आली आहे,” असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..FAQs :1. चकमक कुठे झाली?उत्तर : कुपवाडा जिल्ह्यात नियंत्रण रेषेजवळ माछिल आणि दुदनियाल परिसरात ही चकमक झाली.2. किती दहशतवादी ठार झाले?उत्तर : या चकमकीत लष्कराने दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा केला आहे.3. सुरक्षा का वाढवली आहे?उत्तर : हिवाळ्यापूर्वी घुसखोरीचे प्रयत्न वाढण्याची शक्यता असल्याने सीमावरील सुरक्षा दल सतर्क आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.