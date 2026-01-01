KYV Process: वाहनधारकांना मोठा दिलासा! FASTag नियमात महत्त्वाचा बदल; डिजिटल टोल व्यवस्थेत सुधारणा

राष्ट्रीय महामार्गांवर प्रवास करणाऱ्या कार चालकांसाठी सरकारने एक महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) कार, जीप आणि व्हॅनसाठी FASTags शी संबंधित Know Your Vehicle (KYV) प्रक्रिया रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. हा नवीन नियम १ फेब्रुवारी २०२६ पासून जारी केलेल्या सर्व नवीन FASTags वर लागू होईल..या निर्णयामुळे लाखो वाहन मालकांना दिलासा मिळेल ज्यांना FASTag सक्रिय झाल्यानंतर वारंवार कागदपत्रांची पडताळणी आणि बँकांकडून पाठपुरावा करावा लागत होता. आतापर्यंत, वाहन मालकांना FASTag जारी केल्यानंतर आणि सक्रिय केल्यानंतरही KYV प्रक्रिया पूर्ण करावी लागत असे. अनेक प्रकरणांमध्ये, वैध नोंदणी प्रमाणपत्र आणि इतर कागदपत्रे असूनही, FASTag ब्लॉक केले जात होते किंवा अतिरिक्त पडताळणीसाठी नोटिसा पाठवल्या जात होत्या. .Vande Bharat Sleeper Train Route नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी देशातील पहिल्या 'वंदे भारत स्लीपर ट्रेन'चा मार्ग झाला जाहीर!.यामुळे टोल प्लाझावर अनावश्यक त्रास निर्माण झाला आणि लोकांना वारंवार बँका किंवा एजन्सींना भेट द्यावी लागत असे. एनएचएआयच्या मते, या प्रक्रियेमुळे सामान्य नागरिकांना अनावश्यक गैरसोय होत होती आणि ती दूर करण्यासाठी ही महत्त्वाची सुधारणा लागू करण्यात आली आहे. एनएचएआयने स्पष्ट केले की ही सवलत केवळ नवीन फास्टॅगपुरती मर्यादित नाही. पूर्वी जारी केलेल्या कार श्रेणीतील FASTags साठी KYV आता नियमितपणे आवश्यक राहणार नाही..विद्यमान FASTag वापरकर्त्यांना फक्त FASTag सुटणे, चुकीच्या वाहन श्रेणीसाठी जारी करणे किंवा गैरवापर यासारख्या तक्रारी उद्भवल्यास KYV करणे आवश्यक असेल. जर अशा कोणत्याही तक्रारी नसतील तर वाहन मालकांना कोणत्याही अतिरिक्त प्रक्रियेतून जाण्याची आवश्यकता नाही. केवायव्ही प्रक्रिया काढून टाकण्याव्यतिरिक्त, एनएचएआयने सिस्टमची विश्वासार्हता राखण्यासाठी फास्टॅग जारी करणाऱ्या बँकांची जबाबदारी वाढवली आहे. .आता, फास्टॅग सक्रिय करण्यापूर्वी संपूर्ण वाहन पडताळणी अनिवार्य असेल. या अंतर्गत, सरकारच्या वाहन डेटाबेसमध्ये वाहनाची संपूर्ण माहिती पडताळल्यानंतरच फास्टॅग सक्रिय केले जातील. पोस्ट-अॅक्टिव्हेशन पडताळणीची पूर्वीची सुविधा पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये, जिथे वाहनाची माहिती वाहन डेटाबेसमध्ये उपलब्ध नाही, तिथे पडताळणी नोंदणी प्रमाणपत्र (RC) च्या आधारे केली जाईल. यासाठी संबंधित बँक पूर्णपणे जबाबदार असेल..याव्यतिरिक्त, ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे खरेदी केलेल्या FASTags वरही हेच नियम लागू होतात. याचा अर्थ असा की FASTag ऑनलाइन खरेदी केला गेला आहे की ऑफलाइन, सक्रिय करण्यापूर्वी सर्व आवश्यक तपासण्या पूर्ण केल्या पाहिजेत. NHAI ने म्हटले आहे की, या सुधारणांचा उद्देश FASTag प्रणाली अधिक नागरिक-अनुकूल, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञान-आधारित करणे आहे. संपूर्ण पडताळणीची जबाबदारी बँकांवर टाकून, सामान्य वाहनचालकांना त्यांचा FASTag सक्रिय केल्यानंतर कोणत्याही अडचणी येऊ नयेत याची खात्री करण्यात आली आहे..Viral Video : पठ्ठ्याने भररस्त्यात पेट्रोल ओतून जाळली रिक्षा, पत्नी अडवत ओक्साबोक्सी रडली तरीही थांबला नाही... धक्कादायक कारण समोर.यामुळे केवळ तक्रारी कमी होतीलच, शिवाय टोल प्लाझावर प्रवास अधिक सुरळीत होईल. सरकारचा असा विश्वास आहे की, हा उपक्रम डिजिटल प्रशासन मजबूत करण्यासाठी आणि सार्वजनिक सोयींना प्राधान्य देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. FASTag-संबंधित या सुधारणामुळे केवळ राष्ट्रीय महामार्गांवरील प्रवास सुलभ होणार नाही तर संपूर्ण टोल वसुली प्रणाली अधिक विश्वासार्ह होईल. दीर्घकाळात, यामुळे मोटारचालकांचा अनुभव सुधारेल आणि त्रासमुक्त प्रवासाला प्रोत्साहन मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.