देश

KYV Process: वाहनधारकांना मोठा दिलासा! FASTag नियमात महत्त्वाचा बदल; डिजिटल टोल व्यवस्थेत सुधारणा

NHAI On Know Your Vehicle Process: राष्ट्रीय महामार्गांवर प्रवास अधिक सुलभ होणार आहे. NHAI ने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. FASTag नियमात बदल करण्यात आला आहे.
NHAI On Know Your Vehicle Process

NHAI On Know Your Vehicle Process

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

राष्ट्रीय महामार्गांवर प्रवास करणाऱ्या कार चालकांसाठी सरकारने एक महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) कार, जीप आणि व्हॅनसाठी FASTags शी संबंधित Know Your Vehicle (KYV) प्रक्रिया रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. हा नवीन नियम १ फेब्रुवारी २०२६ पासून जारी केलेल्या सर्व नवीन FASTags वर लागू होईल.

Loading content, please wait...
Vehicle
National Highways Authority
Toll
Toll naka
Fastag

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com