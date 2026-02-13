Mamata Banerjee : बंगाली बोलल्यामुळे मजुराची हत्या; ममता बॅनर्जी यांचा पुण्यातील घटनेबद्दल दावा

कोलकता - बंगाली बोलल्यामुळे चोवीस वर्षीय मजुराची महाराष्ट्रात हत्या करण्यात आल्याचा दावा पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आज केला. हे द्वेषमूलक कृत्य असल्याचा आरोप करत आरोपींना तत्काळ अटक करण्याची मागणीही त्यांनी ‘एक्स’वर केलेल्या पोस्टद्वारे केली. .या पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटले आहे, की प. बंगालमधील पुरुलिया जिल्ह्यातील बांदवान येथील सुखेन महातो या चोवीसवर्षीय स्थलांतरित कामगाराची पुण्यात निर्घृण हत्या करण्याच्या घटनेमुळे मी हादरून गेले आहे. ही घटना निःशब्द करणारी आहे. हा कामगार आपल्या कुटुंबाचा एकमेव पोषणकर्ता होता. हे द्वेषमूलक कृत्यच असून दुसरेतिसरे काही नाही..एका युवकाची त्याच्या भाषेमुळे, त्याच्या ओळखीमुळे हत्या करण्यात आली. हा त्या वातावरणाचा थेट परिणाम आहे, जिथे परप्रांतीयांविषयीचा द्वेष शस्त्र म्हणून वापरला जातो आणि निरपराध लोकांना लक्ष्य केले जाते, असेही त्यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.