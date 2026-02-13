देश

Mamata Banerjee : बंगाली बोलल्यामुळे मजुराची हत्या; ममता बॅनर्जी यांचा पुण्यातील घटनेबद्दल दावा

बंगाली बोलल्यामुळे चोवीस वर्षीय मजुराची महाराष्ट्रात हत्या करण्यात आल्याचा दावा पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आज केला.
CM Mamata Banerjee
CM Mamata Banerjee esakal
पीटीआय
Updated on

कोलकता - बंगाली बोलल्यामुळे चोवीस वर्षीय मजुराची महाराष्ट्रात हत्या करण्यात आल्याचा दावा पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आज केला. हे द्वेषमूलक कृत्य असल्याचा आरोप करत आरोपींना तत्काळ अटक करण्याची मागणीही त्यांनी ‘एक्स’वर केलेल्या पोस्टद्वारे केली.

Loading content, please wait...
pune
crime
death
Youth
bengali
CM Mamata Banerjee

Related Stories

No stories found.