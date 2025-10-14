देश

मजुराचं भाग्य उजळलं! रस्यावर पडलेल्या दगडामुळे झाला लखपती; म्हणाला, देवीचा आशीर्वाद...

Labourer's Destiny Changed: Finds a 4.4-Carat Diamond on the Road Worth Over ₹20 Lakh: मजुराला हिरा सापडल्याची गोष्ट वाऱ्यासारखी परिसरात पसरली. त्यामुळे अनेकांनी त्यांना भेटण्यासाठी रीघ लावली होती.
संतोष कानडे
Madhya Pradesh News: एका मजुराचं नशीब नशीब रात्रीतून उजळलं आहे. तो देवीच्या दर्शनासाठी गेला असता येताना रस्त्यात त्याला एक वेगळाच दगड दिसला. तो दगड त्याने घरी आणला. त्या एका दगडामुळे या मजुराला तब्बल २० लाख रुपये मिळणार आहेत. मजुराने याला देवीचा आशीर्वाद समजलं आहे.

