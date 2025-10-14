मजुराचं भाग्य उजळलं! रस्यावर पडलेल्या दगडामुळे झाला लखपती; म्हणाला, देवीचा आशीर्वाद...

Madhya Pradesh News: एका मजुराचं नशीब नशीब रात्रीतून उजळलं आहे. तो देवीच्या दर्शनासाठी गेला असता येताना रस्त्यात त्याला एक वेगळाच दगड दिसला. तो दगड त्याने घरी आणला. त्या एका दगडामुळे या मजुराला तब्बल २० लाख रुपये मिळणार आहेत. मजुराने याला देवीचा आशीर्वाद समजलं आहे..मध्य प्रदेशातल्या पन्ना जिल्ह्यातल्या गुजार राहुनिया गावातली ही घटा आहे. ६७ वर्षीय गोविंद सिंह आदिवासी यांना सोमवारी सकाळी ४.४ कॅरेटचा हिरा सापडला. या हिऱ्याची किंमत बाजारात २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे..Google AI Hub India : सुंदर पिचाईंची मोठी घोषणा! गुगल भारतात ‘या’ राज्यात पहिलं ‘AI’ हब उभारणार.मिळालेली माहिती अशी की, गोविंद सिंह हे सकाळी देवीच्या दर्शनासाठी माडिया मंदिरामध्ये गेले होते. तिथून माघारी येत असताना मंदिराच्या रस्त्यावर त्यांना एक चमचमता दगड (खडा) दिसला. दगडाची चमक बघून त्यांचं लक्ष आकर्षित झालं. त्यांना तो दगड उचलून घरी नेला. घरी पोहोचल्यानंतर त्यांनी आपल्या नातेवाईकांना तो दगड दाखवला..सगळ्यांनाच हे काहीतरी वेगळं असल्याचा संशय होता. मग गोविंद सिंह हे आपला मुलगा जाहर सिंह याच्यासोबत हिरा कार्यालयात पोहोचले. पन्ना डायमंड कार्यालयाचे विशेषज्ञ अनुपम सिंह यांनी सांगितलं की, गोविंद सिंह यांनी जमा केलेला हिरा ४.४ कॅरेटचा आहे. हिरा अत्यंत उजळ आणि शुद्ध आहे. बाजारामध्ये याची किंमत २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे..आधीपासूनच हिंदीत होतेय K DRAMAची कॉपी ! माणिक-नंदिनीची गाजलेली मालिका आहे 'या' सिरीजवर आधारित.सध्या हा हिरा लिलाव प्रक्रियेतून शासनाच्या महसूल विभागामध्ये जमा होईल. त्यानंतर निश्चित केलेल्या नियमांनुसार हिऱ्याची किंमत प्रदान केली जाईल. गोविंद आदिवासी म्हणाले की, मी तर मंदिरात देवीच्या दर्शनासाठी गेलो होतो. हा हिरा मला देवीचा आशीर्वाद वाटतो. आता आमचं आयुष्य बदलून जाईल. हिऱ्यामुळे मिळणारी किंमत आमच्या कुटुंबाती आर्थिक स्थिती बदलून टाकेल आणि मुलांचं भविष्य सुधारेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.