Earthquake in Ladakh: लडाखमध्ये पहाटे जमीन हादरली! भूकंपाचं केंद्र 150 किलोमीटर खोल; किती होती तीव्रता?

Early morning earthquake strikes Leh: भारताच्या उत्तर भागातील लडाखमध्ये गुरुवारी पहाटे भूकंपाचे जोरदार धक्के जाणवले. नॅशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजीने दिलेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी पहाटे ३ वाजून ५४ मिनिटांनी लेह परिसरात हा भूकंप झाला. रिश्टर स्केलवर या भूकंपाची तीव्रता ४.१ इतकी मोजण्यात आलीय..या भूकंपाचे केंद्र जमिनीच्या खाली १५० किलोमीटर खोलीवर होतं. पहाटेच्या वेळी जेव्हा लोक गाढ झोपेत होते, तेव्हा अचानक जमिनीला हादरे बसू लागल्याने अनेकांना जाग आली. घराची कपाटे, पंखे आणि इतर वस्तू हलू लागल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी लोक ओरडत घराबाहेर मोकळ्या मैदानात धावले. सुदैवाने, या भूकंपामुळे अद्याप कोणत्याही प्रकारची जीवितहानी किंवा मालमत्तेच्या नुकसानीची बातमी समोर आलेली नाही..लडाखच्या आधी बुधवारी संध्याकाळी ७ वाजून ४२ मिनिटांनी ओडिशाच्या कालाहांडी जिल्ह्यातही ४.१ तीव्रतेचा भूकंप झाला होता. ओडिशात जमिनीच्या २४ किलोमीटर खोलीवर भूकंपाचे केंद्र होते. धर्मगढ, जुनागड आणि भवानीपटना यांसारख्या भागांत काही सेकंदांपर्यंत कंपनं जाणवली होती. तिथेही कोणतीही हानी झाली नाही..भूकंप झाल्यास काय करावे?१. जर तुम्ही घरात असाल तर मजबूत टेबल किंवा फर्निचरखाली आश्रय घ्या आणि डोक्यावर हात ठेवून खाली बसा.२. उंच इमारतीमध्ये राहत असाल तर लिफ्टचा वापर कधीही करू नका; त्याऐवजी पायऱ्यांचा वापर करा.३. भूकंपाच्या वेळी घराबाहेर असल्यास विजेचे खांब, झाडे, उड्डाणपूल आणि इमारतींपासून दूर मोकळ्या जागेत उभे राहा.४. जर तुम्ही गाडी चालवत असाल तर गाडी सुरक्षित आणि मोकळ्या जागी थांबवा आणि धक्के थांबेपर्यंत गाडीतच राहा.५. घरातील गॅस आणि विजेची उपकरणे त्वरित बंद करा, जेणेकरून आग लागण्यासारखी दुर्घटना टाळता येईल.६. घरात नेहमी एक आपत्कालीन किट तयार ठेवा.