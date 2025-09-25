देश

Ladakh Muslim: लडाखमध्ये मुस्लिमांची लोकसंख्या किती? या भागात इस्लामचा प्रवेश कधी झाला?

Recent statehood protests turn violent Ladakh's historical and religious balance in focus: लडाखमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हिंसा भडकली आहे. त्यामुळे येथील समाजव्यवस्थेबद्दल चर्चा होत आहे. अनेक धर्मांचे लोक या प्रदेशात राहतात.
Ladakh Muslim: लडाखमध्ये मुस्लिमांची लोकसंख्या किती? या भागात इस्लामचा प्रवेश कधी झाला?
संतोष कानडे
Updated on

नवी दिल्लीः लडाखला राज्याचा दर्जा मिळावा, यासाठी सुरु असलेल्या आंदोलनाला बुधवारी हिंसक वळण मिळालं. रस्त्यावरील आंदोलन आणि जाळपोळीमुळे तब्बल चार जणांचा मृत्यू झाला. एवढंच नाही तर या संघर्षात ४० पोलिस अधिकाऱ्यांसह ८० लोक जखमी झाले आहेत. लडाखमध्ये प्रमुख धर्म बौध्द आहे. बौद्धांची लोकसंख्या तब्बल ७७ टक्के इतकी आहे.

