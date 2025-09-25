Ladakh Muslim: लडाखमध्ये मुस्लिमांची लोकसंख्या किती? या भागात इस्लामचा प्रवेश कधी झाला?

नवी दिल्लीः लडाखला राज्याचा दर्जा मिळावा, यासाठी सुरु असलेल्या आंदोलनाला बुधवारी हिंसक वळण मिळालं. रस्त्यावरील आंदोलन आणि जाळपोळीमुळे तब्बल चार जणांचा मृत्यू झाला. एवढंच नाही तर या संघर्षात ४० पोलिस अधिकाऱ्यांसह ८० लोक जखमी झाले आहेत. लडाखमध्ये प्रमुख धर्म बौध्द आहे. बौद्धांची लोकसंख्या तब्बल ७७ टक्के इतकी आहे..२०११ मध्ये लडाखमध्ये मुस्लिमांची लोकसंख्या १४ टक्के होती. यात सुन्नी शिया आणि नूर बख्शी समूदायांचा समावेश आहे. काश्मीर खोऱ्यामध्ये इस्लमाचा मोठा प्रभाव आहेच. परंतु लडाखमध्ये मुस्लिमांनी कधी जम बसवला, हे पाहाणं ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाचं आहे..Santosh Deshmukh Case: मस्साजोग येथील सरपंच संतोष देशमुख अपहरण व हत्या प्रकरणातील आरोपी विष्णू चाटे याचा दोषमुक्तीचा अर्ज फेटाळला.साधारण १३२८ मध्ये मीर सय्यद अली हमदानी लडाखमध्ये गेले. तिथे त्यांनी इस्लामचा प्रसार आणि प्रचार करण्यास सुरुवात केली. त्यांनी तिथे मशीदही बांधली. पुढे पंधराव्या शतकामध्ये शमशुद्दीन इराकी आले आणि त्यांनी काही लोकांना नूरबख्शिया पंथात धर्मांतरित केले. सुरुवातीला गेलेले मुस्लिम हे काश्मिरमधील रहिवासी होते, त्यांनी लडाखमध्ये व्यापार केला. हळूहळू त्यांनी स्थानिक महिलांशी विवाह करुन मुस्लिम लोकसंख्या वाढवत नेली..Kharif and Fruit Crops : आटपाडीत ११ हजार हेक्टरवर ‘चिखल’, अतिपावसामुळे खरीप कुजला; फळपिकांचेही सर्वाधिक नुकसान.लडाखची संस्कृतीलडाखची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे तिथे विविध धर्मांचे लोक गुण्यागोविंदाने राहतात. बौद्ध आणि इस्लामिक परंपरा एकमेकांचा आदर ठेऊन पाळल्या जातात. एकमेकांच्या धर्मांचा आदर हा खऱ्या अर्थाने लडाखला मजबूत बनवतो. बौद्ध धर्माच्या धार्मिक स्थळांमध्ये कला, संस्कृतीचा जागर केला जातो. एवढंच नाही तर ही स्थळे शिक्षणाची केंद्र आहेत.लडाखमध्ये बौद्ध धर्माला शांती, सौहार्द आणि सहिष्णुतेचे प्रतिक मानले जाते. त्यामुळे पर्यटकांचा तिथे मोठा ओढा असतो. अध्यात्म आणि संस्कृती यांचा संगम म्हणजे हा प्रदेश आहे. या भूभागाला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळावा, यासाठी संघर्ष तीव्र झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.