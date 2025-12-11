देश

Ladki Bahen Scheme: लाडकी बहीण संमेलन यशस्वी! ४६,५०० कोटींचा नवा टप्पा पार, मुख्यमंत्र्यांनी सादर केला विकासाचा रोडमॅप

CM Mohan Yadav Distributes 31st Installment to Women: लाडकी बहीण संमेलनात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी १.२६ कोटींपेक्षा जास्त बहिणींना आर्थिक मदत दिली. बुंदेलखंडला ५१० कोटींच्या २९ विकासकामांचे भूमिपूजन व लोकार्पण केले.
बुंदेलखंडच्या राजनगरमध्ये सोमवारी एक वेगळीच उत्सुकता पाहायला मिळाली. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या उपस्थितीत झालेल्या ‘लाडकी बहीण संमेलनात’ सरकारकडून अनेक महत्त्वाच्या घोषणा झाल्या आणि हजारो महिलांच्या चेहऱ्यावर आनंद फुलला.

