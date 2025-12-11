Ladki Bahen Scheme: लाडकी बहीण संमेलन यशस्वी! ४६,५०० कोटींचा नवा टप्पा पार, मुख्यमंत्र्यांनी सादर केला विकासाचा रोडमॅप

बुंदेलखंडच्या राजनगरमध्ये सोमवारी एक वेगळीच उत्सुकता पाहायला मिळाली. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या उपस्थितीत झालेल्या ‘लाडकी बहीण संमेलनात’ सरकारकडून अनेक महत्त्वाच्या घोषणा झाल्या आणि हजारो महिलांच्या चेहऱ्यावर आनंद फुलला..मुख्यमंत्र्यांनी एका क्लिकवर राज्यातील १.२६ कोटींपेक्षा जास्त लाडक्या बहिणींना ३१ वा हप्ता त्यांच्या खात्यात जमा केला. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक लाभार्थीला १५०० रुपये मिळाले असून, यावेळी तब्बल १८५७ कोटी रुपयांची रक्कम थेट खात्यात पोहोचली..फक्त छतरपूर जिल्ह्यातच ३ लाख २४ हजारांहून अधिक बहिणींना याचा लाभ मिळाला. योजना सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत बहिणींच्या खात्यात ४६ हजार ५०० कोटी रुपये जमा झाले असल्याची माहितीही मुख्यमंत्री यांनी दिली. या पैशामुळे महिला घरखर्च सांभाळण्यापासून ते गॅस, घरकुल अशा विविध योजनांचा लाभ घेत आपली आर्थिक मजबूत पायाभरणी करत आहेत, असे त्यांनी सांगितले..यानंतर मुख्यमंत्री यादव यांनी बुंदेलखंडला विकासाची मोठी भेट देत ५१० कोटी रुपये खर्चाच्या २९ कामांचे भूमिपूजन आणि लोकार्पण केले. २७० कोटींच्या नऊ कामांचे भूमिपूजन आणि २४० कोटींच्या वीस कामांचे लोकार्पण करण्यात आले. यात दोन सांदीपनी विद्यालये, नवीन आरोग्य सुविधा आणि अन्य शासकीय प्रकल्पांचा समावेश आहे..भविष्यातील योजनांची माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की खजुराहोमध्ये मोठे कन्व्हेन्शन सेंटर आणि फाईव्ह स्टार हॉटेल उभे राहणार आहे. यामुळे पर्यटनाला नवा उर्जा मिळेल. दमोह, छतरपूर, पन्ना आणि कटनी या चार जिल्ह्यांमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन होतील..Sangamner Politics: कोणताही माईचा लाल लाडकी बहीण योजना बंद करू शकत नाही : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे; संगमनेरमधील सभेत काय म्हणाले?.केन-बेतवा लिंक प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांना वर्षभर सिंचनासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध होईल. दमोह–सागर परिसरात फोर लेन रस्ता तयार होणार असून सागरमध्ये नव्या इंडस्ट्रियल पार्कमुळे ३० हजारांहून अधिक रोजगार निर्माण होतील. या संमेलनात खजुराहोचे खासदार व्ही.डी. शर्मा आणि राजनगरचे आमदार अरविंद पटेरिया यांनी बुंदेलखंडच्या सर्वांगीण विकासासाठी मुख्यमंत्री यादव यांनी उचललेल्या पावलांचे कौतुक केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.