देश

जंगलातून अडीच किमी ट्रेकिंग; तीन बाजूंनी डोंगर अन् कोसळणारा धबधबा, पाहा लखनिया दरीचे निसर्गरम्य सौंदर्य

दाट जंगलातून अडीच किमी पायपीट, तीन बाजूंनी उंच हिरवे डोंगर आणि दरीत कोसळणारा धबधबा; लखनिया दरीत निसर्ग, साहस आणि शांततेचा अनोखा संगम
A scenic view of Lakhania Dari waterfall surrounded by lush green hills in Mirzapur, Uttar Pradesh, during the monsoon season.

A scenic view of Lakhania Dari waterfall surrounded by lush green hills in Mirzapur, Uttar Pradesh, during the monsoon season.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उत्तर प्रदेशातील मिर्झापूर जिल्ह्यातील लखनिया दरी धबधबा सध्या निसर्गप्रेमी आणि पर्यटकांसाठी आकर्षणाचे केंद्र ठरत आहे. जिल्हा मुख्यालयापासून सुमारे ६५ किलोमीटर आणि अहरौरा शहरापासून अवघ्या ७ किलोमीटर अंतरावर असलेले हे पर्यटनस्थळ वाराणसी-शक्तीनगर महामार्गाच्या सुरुवातीच्या भागात वसले आहे. हिरवेगार डोंगर, जंगलातून जाणारी पायवाट आणि दरीत कोसळणारा धबधबा यामुळे येथे पर्यटकांना निसर्गाचा अनोखा अनुभव मिळतो.

Loading content, please wait...
Lakhani
Forest
Ekiv waterfall
camping and trekking
Trekking
Marathi News Esakal
www.esakal.com