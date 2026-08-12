जंगलातून अडीच किमी ट्रेकिंग; तीन बाजूंनी डोंगर अन् कोसळणारा धबधबा, पाहा लखनिया दरीचे निसर्गरम्य सौंदर्य

उत्तर प्रदेशातील मिर्झापूर जिल्ह्यातील लखनिया दरी धबधबा सध्या निसर्गप्रेमी आणि पर्यटकांसाठी आकर्षणाचे केंद्र ठरत आहे. जिल्हा मुख्यालयापासून सुमारे ६५ किलोमीटर आणि अहरौरा शहरापासून अवघ्या ७ किलोमीटर अंतरावर असलेले हे पर्यटनस्थळ वाराणसी-शक्तीनगर महामार्गाच्या सुरुवातीच्या भागात वसले आहे. हिरवेगार डोंगर, जंगलातून जाणारी पायवाट आणि दरीत कोसळणारा धबधबा यामुळे येथे पर्यटकांना निसर्गाचा अनोखा अनुभव मिळतो..जंगलातून अडीच किलोमीटरची रोमांचक ट्रेकिंगलखनिया दरीला भेट देणाऱ्या पर्यटकांना मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ वाहनांसाठी असलेल्या पार्किंगमध्ये गाडी ठेवावी लागते. त्यानंतर धबधब्यापर्यंत जाण्यासाठी सुमारे २ ते २.५ किलोमीटर पायी प्रवास करावा लागतो.दाट जंगल आणि डोंगराळ भागातून जाणारी ही पायवाट ट्रेकिंगची आवड असणाऱ्यांसाठी विशेष आकर्षण ठरते. प्रवासादरम्यान हिरवाई आणि डोंगरांचे विहंगम दृश्य पर्यटकांना पाहायला मिळते.तीन बाजूंनी डोंगरांनी वेढलेली दरीलखनिया दरीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे तीन बाजूंनी उंच हिरव्यागार टेकड्यांनी वेढलेला परिसर. उंच डोंगरांमधून वाहणारे पाणी दरीत कोसळताना तयार होणारा धबधबा पाहण्यासाठी पर्यटकांची गर्दी होते.पावसाळ्यात परिसरातील हिरवाई अधिक खुलून दिसते. डोंगरातून वाहणारे छोटे झरे, धबधब्याचा आवाज आणि शांत वातावरण यामुळे या ठिकाणी पोहोचताच पर्यटकांना शहराच्या धावपळीपासून दूर गेल्याचा अनुभव मिळतो..शैलचित्रांमुळे ऐतिहासिक महत्त्वलखनिया दरी केवळ नैसर्गिक सौंदर्यासाठीच प्रसिद्ध नाही. या परिसराला शेकडो वर्षांचा इतिहास असल्याचे सांगितले जाते. येथे प्राचीन शैलचित्रेही आढळतात. त्यामुळे निसर्ग पर्यटनासोबतच इतिहास आणि पुरातत्त्वाची आवड असणाऱ्या पर्यटकांसाठीही हा परिसर महत्त्वाचा ठरतो..वाराणसीपासून आसपासच्या जिल्ह्यांतील पर्यटकांची पसंतीवाराणसी, मिर्झापूर, गाझीपूर, सोनभद्र यांसह आसपासच्या जिल्ह्यांमधून पर्यटक कुटुंबीय आणि मित्रांसोबत लखनिया दरीला भेट देतात. विशेषतः पावसाळ्यात धबधबा आणि आजूबाजूच्या डोंगरांमध्ये आलेली हिरवाई पर्यटकांना आकर्षित करते.ट्रेकिंग, धबधबा, डोंगर आणि प्राचीन शैलचित्रे यांचा संगम असलेली लखनिया दरी त्यामुळे उत्तर प्रदेशातील निसर्ग पर्यटनाच्या नकाशावर वेगाने आपले स्थान निर्माण करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.