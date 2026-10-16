लालकृष्ण अडवाणींची प्रकृती बिघडली, अपोलो रुग्णालयात केलं दाखल; उपचार सुरू

भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण आडवाणी यांना शुक्रवारी रात्री उशिरा दिल्लीतील अपोलो रुग्णालयात दाखल कऱण्यात आलंय. ९८ वर्षीय आडवणी यांच्या छातीत संसर्ग झाल्याची माहिती समोर येतेय. त्रास जास्त जाणवू लागल्यानं त्यांना रुग्णालयात दाखल केलं आहे. त्यांची प्रकृती स्थिर असून देखरेखीखाली उपचार सुरू असल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं..अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लालकृष्ण आडवाणी यांना सायंकाळी साडे सात वाजण्याच्या सुमारास रुग्णालयात आणलं होतं. त्यांना पल्मोनरी विभागात दाखल केलं आहे. तिथं फुफ्फुस आणि श्वसनाशी संबंधित आजारांवर उफचार केले जातात. सध्या त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत..Delhi Protest High Voltage : "ज्ञानेश कुमारांना भारतरत्न द्या!"; सीजेपीच्या 'तिरंगा यात्रे'दरम्यान अभिजीत दिपकेंविरोधात घोषणाबाजी, 'मोदी-मोदी'च्या नाऱ्यांनी दणाणला परिसर.भाजपचे ज्येष्ठ नेते असलेल्या लालकृष्ण अडवाणी यांना या वर्षाच्या सुरुवातीलासुद्धा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. वयोमानुसार प्रकृतीच्या तक्रारी असल्यानं काही दिवस रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. त्यानंतर रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला होता. .अलिकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लालकृष्ण अडवाणी यांच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांची भेट घेतली होती. पंतप्रधान मोदींनी म्हटलं होतं की, अडवाणी यांनी अनेक दशकं सार्वजनिक जीवनात महत्त्वाचं योगदान दिलंय. देशाच्या प्रगतीत त्यांची भूमिका कायम लक्षात राहणारी आहे. भारताच्या प्रगतीचा पाया भक्कम करणाऱ्या प्रमुख नेत्यांपैकी ते एक आहेत असंही मोदी म्हणाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.