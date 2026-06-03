Dudh Halwa: फक्त मिठाई नाही, तर पिढ्यानपिढ्या जपलेला वारसा! ललितपूरच्या 'दूध हलव्या'ला जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी सरकारचा मेगा प्लॅन!

उत्तर प्रदेशातील बुंदेलखंड (Bundelkhand) प्रांताची संस्कृती आणि तिथली खाद्यसंस्कृती नेहमीच पर्यटकांना आकर्षित करत आली आहे. याच समृद्ध परंपरेचा एक गोड आणि अद्भूत नमुना म्हणजे ललितपूर (Lalitpur) जिल्ह्याचा अत्यंत लोकप्रिय आणि पारंपारिक 'दूध हलवा' (Doodh Halwa)! .हा हलवा आपल्या समृद्ध चवीसाठी, दाणेदार पोतासाठी आणि अस्सल 'देसी' स्वादासाठी संपूर्ण उत्तर प्रदेशात विशेष ओळख राखतो. आता या पारंपरिक गोड पदार्थाला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक मोठी ओळख मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे..तासतासभराची मेहनत आणि शुद्ध घटकांचा मेळललितपूरच्या या दूध हलव्याची चव एवढी अप्रतिम असण्यामागे स्थानिक कारागिरांचे कसब आणि त्यांची पारंपारिक बनवण्याची पद्धत कारणीभूत आहे. हा हलवा बनवण्यासाठी:दूध आटवणे: सर्वप्रथम म्हशीच्या किंवा गाईच्या फुल क्रीम (घट्ट) दुधाला तासतासभर मंद आचेवर सतत ढवळत आटवले जाते.अस्सल मिश्रण: दूध पूर्णपणे आटून घट्ट झाल्यानंतर, त्यात उत्तम दर्जाचा मावा (खवा), शुद्ध देशी तूप, साखर आणि सुवासिक वेलचीचे अचूक व संतुलित मिश्रण तयार केले जाते.या प्रदीर्घ प्रक्रियेमुळे या हलव्याला एक वेगळाच दाणेदारपणा आणि राजेशाही सुवास प्राप्त होतो, जो खाणाऱ्याच्या जिभेवर दीर्घकाळ रेंगाळतो..'एक जिल्हा एक व्यंजन' (ODOC) मध्ये मानाचे स्थानयोगी आदित्यनाथ सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘एक जिल्हा एक व्यंजन’ (ODOC - One District One Dish) या उपक्रमांतर्गत ललितपूरमधून 'दूध हलवा' या डिशची निवड करण्यात आली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश ललितपूरच्या या पारंपारिक चवीला ब्रँडिंग मिळवून देणे, स्थानिक मिठाई विक्रेते व उद्योजकांना प्रोत्साहन देणे आणि बुंदेलखंडच्या या प्रादेशिक खाद्यसंस्कृतीला राष्ट्रीय स्तरावर एक मजबूत व्यासपीठ मिळवून देणे हा आहे. यामुळे स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या अनेक नवीन संधी उपलब्ध होणार आहेत..पिढ्यानपिढ्या जपेला सांस्कृतिक वारसास्थानिक नागरिकांच्या मते, ललितपूरचा दूध हलवा ही केवळ एक सामान्य मिठाई नसून, तो बुंदेलखंडच्या सांस्कृतिक वारशाचा आणि पाहुणचाराचा एक मुख्य भाग आहे. येथील घराघरांमध्ये सण-उत्सवांच्या किंवा आनंदाच्या प्रसंगी हा हलवा आवर्जून बनवला आणि भेट दिला जातो. याच्या प्रत्येक घासात पिढ्यानपिढ्या जपलेली परंपरा आणि स्थानिक कारागिरांच्या हाताची जादू जाणवते.सरकारी स्तरावर मिळणाऱ्या प्रोत्साहनामुळे ललितपूरच्या या पारंपरिक 'दूध हलव्या'चे पॅकेजिंग आणि ऑनलाइन डिलिव्हरी आधुनिक पद्धतीने सुरू झाली असून, देशभरातील गोडप्रेमी खवय्यांकडून याला मोठी पसंती मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.