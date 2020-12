लालूप्रसाद यादव यांची प्रकृती चिंताजनक, किडनी निकामी होण्याची शक्यता

रांची- चारा घोटाळ्याप्रकरणात शिक्षा भोगत असलेले राजदचे सुप्रीमो लालूप्रसाद यादव यांची प्रकृती ढासळली आहे. रांची येथील रिम्समधील पेईंग वॉर्डमध्ये उपचार सुरु असून त्यांच्या किडनीतील क्रिएटिनन लेवल वाढत आहे. लालूप्रसाद यादव यांची किडनी केवळ 25 टक्के काम करत आहे. शनिवारी (दि.12) त्यांच्यावर उपचार करत असलेले डॉ. उमेशप्रसाद यादव यांनी पुढील काही दिवस लालूप्रसाद यादव यांची प्रकृती अशीच राहिली तर त्यांना डायलिसिस करावे लागण्याची शक्यता आहे.

डॉ. उमेशप्रसाद म्हणाले की, मागील काही दिवसांपासून लालू्प्रसाद हे खूप चिंताग्रस्त आणि तणावात आहेत. त्यांची किडनी 25 टक्के कार्य करत आहे. अशात त्यांची किडनी काम बंद करु शकते. आम्ही रिम्सच्या उच्च अधिकारी आणि सरकारला याची लेखी माहिती दिली आहे. लालूप्रसाद यांच्या रक्तातील साखरही वाढली आहे. त्यामुळे त्यांना चागल्या उपचाराची आवश्यकता आहे. गरज पडल्यास त्यांच्यावर उपचारासाठी बाहेरुन डॉक्टर बोलावले जाऊ शकतात.

हेही वाचा- VIDEO: निर्दयीपणाचा कळस; पाळीव कुत्र्याला कारला बांधून फरफटत नेले

Lalu Prasad Yadav's kidney function can deteriorate any time. It's difficult to predict. It is obviously alarming & I've given it in writing to authorities: Dr Umesh Prasad, doctor treating RJD chief Lalu Yadav who is admitted at Rajendra Institute of Medical Sciences, Ranchi pic.twitter.com/6M5GNKSAFW

— ANI (@ANI) December 12, 2020