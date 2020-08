केरळमध्ये भूस्खलनात पाच जणांचा मृत्यू; 80 अडकले

तिरुअनंतपुरम: केरळमधील इडुक्की जिल्ह्यात भूस्खलन झाले असून, यामध्ये पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे. शिवाय, 80 जण अडकले असून, त्यांना सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी वन अधिकारी आणि एनडीआरएफ दल कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले आहे.

5 people dead, 10 rescued in a landslide at Idukki district's Rajamala: Kerala Police https://t.co/4WSliM95vQ

केरळमध्ये गेल्या तीन दिवसांपासून मुसळधार पाऊस पडत असून, अनेक भागात पूरसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हवामान विभागाने अतिदक्षतेचा इशारा दिला आहे. इडुक्की जिल्ह्यातील राजमला परिसरात झालेल्या भूस्खलनात पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे. घटनास्थळी सुरक्षा दलाचे जवान दाखल झाले असून, त्यांनी 10 जणांना सुरक्षित बाहेर काढले आहे. मुसळधार पावसामुले भूस्खलन झालेल्या ठिकाणी बचाव पथकाला अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शिवाय, गावाला जोडणारा पूल पावसात वाहून गेला आहे. या भूस्खलनात चहा कामगारांची वीस घरे नष्ट झाली आहेत. आज (शुक्रवार) सकाळी ११.३०च्या सुमारास ही दुर्घटना घडली.

Kerala: 5 people have lost their lives in a landslide at Rajamala in Idduki district; rescue operation underway.

Kerala Health Minister has said that a mobile medical team & 15 ambulances sent to the incident site. pic.twitter.com/yzxiRpfuyZ

