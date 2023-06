Maharashtra Sadan : नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनातील कॅन्टिनच्या चहामध्ये अळ्या निघाल्याचं धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. तसेच कॅन्टिनमध्ये निकृष्ट दर्जाचे पदार्थ मिळत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याप्रकरणी महाराष्ट्र सदन प्रशासनाकडं तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. साम टीव्हीनं याबाबत वृत्त दिलं आहे. (Maharashtra Sadan Larvae found in the tea of Maharashtra Sadan canteen in Delhi)

कॅन्टिनमध्ये स्वच्छतेचा बोजवारा उडाल्याचं चित्र आहे. इथले इतर पदार्थ देखील निकृष्ट दर्जाचे असल्याचं आढळून आल्याचं सामनं आपल्या वृत्तात म्हटलं आहे.