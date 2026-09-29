Lata Mangeshkar Award: शंतनू मोईत्रांना राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार; इंदूरमध्ये लतादीदींच्या जयंतीदिनी सन्मान

मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश सरकारच्या संस्कृती विभागातर्फे दिला जाणारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार २०२६ प्रसिद्ध संगीतकार शंतनू मोईत्रा यांना प्रदान करण्यात आला. सुगम संगीत आणि संगीत दिग्दर्शन क्षेत्रातील त्यांच्या योगदानासाठी त्यांचा गौरव करण्यात आला. लता मंगेशकर यांच्या ९७व्या जयंतीनिमित्त २८ सप्टेंबर रोजी इंदूरमध्ये हा पुरस्कार सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कार्यक्रमात सहभाग घेतला.मोईत्रा यांना हा सन्मान जलसंपदा मंत्री तुळसीराम सिलावट आणि खासदार शंकर लालवानी यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. पुरस्कारामध्ये रु. ५ लाखांचे करमुक्त पारितोषिक आणि मानपत्र देण्यात आले..लतादीदींच्या जन्मभूमीत पुरस्कार मिळाल्याने भावूकलता मंगेशकर यांच्या जन्मभूमी असलेल्या इंदूरमध्ये, त्यांच्या जयंतीच्या दिवशी त्यांच्या नावाचा पुरस्कार स्वीकारणे हा अत्यंत भावनिक आणि अभिमानाचा क्षण असल्याची भावना शंतनू मोईत्रा यांनी व्यक्त केली.लता मंगेशकर यांच्यासोबत स्टुडिओमध्ये काम करतानाच्या आठवणीही त्यांनी सांगितल्या. रेकॉर्डिंगसाठी येताना लतादीदींची तयारी, शिस्त आणि संगीतावरील समर्पण यांचा आपल्या कामावर मोठा प्रभाव पडल्याचे मोईत्रा यांनी सांगितले..मुख्यमंत्री मोहन यादवांकडून मोईत्रांचे कौतुकमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कार्यक्रमाला संबोधित केले. लता मंगेशकर यांच्या संगीताने भारतीयांच्या भावविश्वावर निर्माण केलेला प्रभाव अधोरेखित करत त्यांनी मोईत्रा यांच्या संगीत क्षेत्रातील योगदानाचे कौतुक केले. त्यांच्या संगीताने भारतीय संगीतविश्व अधिक समृद्ध केल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.‘परिणीता’ ते ‘१२th फेल’पर्यंत सुरेल प्रवासशंतनू मोईत्रा यांनी हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अनेक महत्त्वाच्या चित्रपटांसाठी संगीत दिले आहे. ‘परिणीता’, ‘हजारों ख्वाहिशें ऐसी’, ‘लगे रहो मुन्नाभाई’, ‘३ इडियट्स’, ‘मद्रास कॅफे’, ‘पीकू’, ‘ऑक्टोबर’ आणि ‘१२th फेल’ या चित्रपटांतील त्यांचे संगीत विशेष गाजले. २०१४ मध्ये तेलुगू चित्रपट *‘ना बंगारू तळ्ली’*च्या पार्श्वसंगीतासाठी त्यांना राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारही मिळाला होता..१९८४ मध्ये पुरस्काराची सुरुवातमध्य प्रदेश सरकारने १९८४ मध्ये राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्काराची स्थापना केली. सुगम संगीत क्षेत्रातील कलात्मक योगदानाला प्रोत्साहन देणे हा या पुरस्काराचा उद्देश आहे. हा पुरस्कार एक वर्ष संगीत दिग्दर्शनासाठी, तर पुढील वर्षी पार्श्वगायनासाठी दिला जातो. आतापर्यंत ४२ मान्यवरांना हा सन्मान मिळाला असून, शंतनू मोईत्रा हे ४३वे मानकरी ठरले आहेत.यापूर्वी शंकर-एहसान-लॉय यांना २०२४चा, तर गायक सोनू निगम यांना २०२५चा सन्मान देण्यात आला होता. पुरस्कार सोहळ्यानंतर सचेत-परंपरा यांच्या संगीत कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.