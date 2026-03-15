Latest Marathi Live Update: विदर्भ साहित्य संघाच्या निवडणुकीची मतमोजणी सुरू

नागपूरमध्ये विदर्भ साहित्य संघाच्या निवडणुकीची मतमोजणी आज सकाळी नऊ वाजल्यापासून सुरू झाली आहे. तब्बल वीस वर्षांनंतर प्रत्यक्ष निवडणुकीतून संघाला नवा अध्यक्ष आणि बावीस कार्यकारिणी सदस्य मिळणार आहेत. अध्यक्षपदासाठी डॉ. गिरीश गांधी, डॉ. रवींद्र शोभणे, डॉ. रंजन दारव्हेकर, डॉ. श्रीपाद जोशी आणि प्रदीप दाते हे पाच उमेदवार रिंगणात आहेत. कार्यकारिणीच्या बावीस जागांसाठी त्र्याऐंशी उमेदवारांमध्ये चुरस निर्माण झाली आहे. सात हजार चारशे त्र्याण्णव मतदारांना पाठवलेल्या मतपत्रिकांपैकी चार हजार नऊशे पस्तीस मतपत्रिका संघाकडे प्राप्त झाल्या असून मतमोजणी निगराणी कॅमेऱ्यांच्या देखरेखीखाली होत आहे. मतपत्रिका पळवापळवी, चुकीचे पत्ते आणि राजकीय हस्तक्षेपाच्या आरोपांमुळे ही निवडणूक चर्चेत असून निकालाकडे विदर्भातील साहित्यिकांचे लक्ष लागले आहे.