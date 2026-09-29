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Marathi News Live Updates: ९० कोटींच्या रस्ता निविदेवरून आमदाराचा महापालिका आयुक्तांना धमकीचा आरोप; ठेकेदाराच्या पात्रतेवरून नेमका काय घडला वाद?

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Pune Live ९० कोटींच्या रस्ता निविदेवरून आमदाराचा महापालिका आयुक्तांना धमकीचा आरोप; ठेकेदाराच्या पात्रतेवरून नेमका काय घडला वाद?

पुणे महापालिकेच्या सुमारे ९० कोटी रुपयांच्या रस्ता निविदेवरून महापालिका प्रशासन आणि राजकीय वर्तुळात वाद निर्माण झाला आहे. आरटीओ चौक ते बंडगार्डन पूल परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी नदीकाठाने प्रस्तावित रस्त्याच्या कामाच्या निविदेत एका ठेकेदाराला अपात्र ठरवण्यासाठी प्रशासनावर दबाव आणल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मात्र, कागदपत्रांची छाननी केल्यानंतर संबंधित ठेकेदार पात्र ठरला आणि त्याने दुसऱ्या ठेकेदारापेक्षा तब्बल नऊ कोटी रुपये कमी दराची निविदा दिल्याचे सांगण्यात आले. यानंतर संबंधित आमदाराने महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांना दूरध्वनीवरून गुन्ह्यात अडकवण्याची धमकी दिल्याचा दावा करण्यात आला असून, आयुक्तांनीही धमकी मिळाल्याच्या प्रकाराला दुजोरा दिला आहे. मात्र, संबंधित आमदाराचे नाव सांगण्यास त्यांनी नकार दिला आहे.

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