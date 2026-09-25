IAS अधिकाऱ्यांची ‘नर्सरी’ असलेल्या LBSNAAमध्ये लॉ विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिपची संधी, कुठे करायचा अर्ज ?

देशातील नागरी सेवांच्या प्रशिक्षणासाठी प्रसिद्ध असलेल्या लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA)मध्ये आता कायद्याच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रशासन आणि कायद्याचा प्रत्यक्ष संबंध समजून घेण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. अकादमीअंतर्गत कार्यरत असलेल्या नॅशनल सेंटर फॉर लॉ अँड ॲडमिनिस्ट्रेशन (NCLA)च्या माध्यमातून कायद्याच्या विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिपची संधी दिली जाते.LBSNAAच्या अधिकृत माहितीनुसार, NCLAचा एक प्रमुख उद्देश कायद्याचे प्रशासनातील प्रत्यक्ष उपयोग आणि कार्यकारी तसेच कायदेशीर चौकटीची समज विकसित करणे हा आहे. इंटर्नशिपदरम्यान विद्यार्थ्यांना केवळ पुस्तकी ज्ञानापुरते मर्यादित न राहता प्रशासनातील कायदेशीर प्रक्रियांचा प्रत्यक्ष अनुभव घेता येतो..NCLAमध्ये कायद्याच्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष व्यासपीठLBSNAAमध्ये NCLA हे प्रशासनाशी संबंधित कायदेशीर विषयांवर काम करणारे महत्त्वाचे केंद्र आहे. अकादमीच्या अधिकृत माहितीत NCLAचा समावेश तिच्या विविध संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये करण्यात आला आहे. केंद्राच्या कामामध्ये कायदा आणि प्रशासनाशी संबंधित प्रशिक्षण, संशोधन आणि शैक्षणिक उपक्रमांचा समावेश आहे..NCLAच्या माध्यमातून कायद्याच्या विद्यार्थ्यांना प्रशासनाच्या प्रत्यक्ष कामकाजाशी कायद्याचा संबंध समजून घेण्याची संधी मिळते. LBSNAAच्या वार्षिक अहवालानुसार, या इंटर्नशिप कार्यक्रमाचा उद्देश कायद्याच्या व्यावहारिक ज्ञानाला आणि कार्यकारी व कायदेशीर चौकटीतील त्याच्या वापराला चालना देणे हा आहे. इंटर्न्सना अकादमीतील विविध कार्यक्रम, अभ्यासक्रम आणि मूट कोर्टसारख्या उपक्रमांमध्येही योगदान देण्याची संधी मिळू शकते..कायद्याचा प्रशासनातील प्रत्यक्ष वापर समजणारकायद्याच्या विद्यार्थ्यांसाठी न्यायालयीन कामकाजाबरोबरच प्रशासनातील कायद्याची भूमिका समजून घेणे महत्त्वाचे असते. सरकारी निर्णय, धोरणांची अंमलबजावणी, प्रशासकीय प्रक्रिया आणि कायदेशीर तरतुदी यांचा परस्पर संबंध या इंटर्नशिपमधून जवळून पाहता येऊ शकतो.यामुळे कायद्याच्या विद्यार्थ्यांना लीगल रिसर्च, प्रशासकीय कायदा, धोरणविषयक अभ्यास आणि कायदेशीर विश्लेषण यांसारख्या क्षेत्रांचा व्यावहारिक दृष्टिकोनातून परिचय होण्याची शक्यता आहे..LBSNAAच्या वातावरणाचा अनुभवमसुरी येथील LBSNAAमध्ये नागरी सेवा अधिकाऱ्यांसाठी फाउंडेशन कोर्स, IAS प्रोफेशनल कोर्स आणि विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले जातात. अकादमीच्या अधिकृत माहितीनुसार, येथे संशोधन आणि प्रशिक्षणासाठी कायद्यासह सार्वजनिक धोरण, प्रशासन, ग्रामीण अभ्यास आणि इतर विषयांवर विविध केंद्रे कार्यरत आहेत.अकादमीमध्ये निवासी सुविधा, ग्रंथालय, प्रशिक्षण कक्ष, इंटरनेट, मेस आणि इतर शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध आहेत. त्यामुळे येथे इंटर्नशिप करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रशासकीय प्रशिक्षणाच्या वातावरणाचा जवळून परिचय होऊ शकतो..करिअरच्या दृष्टीने महत्त्वाची संधीकायद्याच्या विद्यार्थ्यांना भविष्यात न्यायव्यवस्था, नागरी सेवा, सरकारी कायदेविषयक कामकाज, सार्वजनिक धोरण किंवा संशोधनाच्या क्षेत्रात काम करायचे असल्यास प्रशासनातील कायद्याचा प्रत्यक्ष अनुभव उपयुक्त ठरू शकतो.LBSNAAच्या NCLAमध्ये मिळणाऱ्या या अनुभवामुळे ‘कायदा नेमका कसा लागू होतो?’ आणि ‘प्रशासनाच्या निर्णयप्रक्रियेत कायद्याची भूमिका काय असते?’ याचा अभ्यास पुस्तकी चौकटीबाहेर जाऊन करता येतो. त्यामुळे कायद्याच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही इंटर्नशिप शैक्षणिक अनुभवासोबतच प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीची ओळख करून देणारे व्यासपीठ ठरू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.