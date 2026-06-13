Sohan Halwa : पाकिस्तानला देखील भुरळ घालणारा सोहन हलवा! बच्चनसाठी विमानातून पाठवले जाते पार्सल, जाणून घ्या १०० वर्षांची सिक्रेट रेसिपी

उत्तर प्रदेशातील बुंदेलखंड (Bundelkhand) भाग हा केवळ त्याच्या ऐतिहासिक शौर्यासाठीच नाही, तर तिथल्या पारंपरिक आणि चवदार देशी खाद्यसंस्कृतीसाठीही खूप प्रसिद्ध आहे. येथील बांदा (Banda) जिल्ह्यात खवय्यांसाठी एकापेक्षा एक लजीज पदार्थ मिळतात, ज्यांची चव एकदा जिभेवर रेंगाळली की लोक पुन्हा पुन्हा तिथे खेचले जातात. अशाच पदार्थांपैकी एक म्हणजे बांदा येथील कटरा मोहल्ल्यात मिळणारा 'बोडे राम स्वीट्स'चा मशहूर सोहन हलवा (Sohan Halwa)! या हलव्याचा सुवास आणि चव इतकी अद्भूत आहे की, केवळ भारतातच नव्हे, तर सातासमुद्रापार परदेशातही या मिठाईचे लाखो चाहते आहेत..१९२२ पासून अविरत प्रवास; पाचवी पिढी सांभाळतेय वारसाबांदा शहराच्या कटरा मोहल्ल्यात असलेल्या या ऐतिहासिक दुकानाची सुरुवात साल १९२२ मध्ये बोडेराम हलवाई यांनी केली होती. आज या १०० वर्षांपेक्षाही जुन्या असलेल्या दुकानाचा वारसा त्यांची पाचवी पिढी अत्यंत अभिमानाने आणि त्याच चवीने पुढे चालवत आहे.या दुकानात तयार होणाऱ्या सोहन हलव्याची लोकप्रियता इतकी प्रचंड आहे की, बॉलिवूडचे महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) यांच्या मुंबईतील घरापर्यंत हा हलवा विशेष प्रेमाने पाठवला जातो.याशिवाय, स्थानिक नागरिक परदेशात राहणाऱ्या आपल्या नातेवाईकांसाठी पाकिस्तान, अमेरिका आणि सौदी अरेबिया यांसारख्या देशांमध्ये येथील सोहन हलवा आवर्जून भेट म्हणून पाठवतात..डालडाला फाटा अन् ५६० रुपये किलोचा भाव!बाजारात मिळणाऱ्या सामान्य सोहन हलव्याची किंमत २०० ते २५० रुपये किलोच्या दरम्यान असते; परंतु बोडे राम स्वीट्सचा सोहन हलवा ५६० रुपये प्रति किलो या दराने विकला जातो..दुकानाचा सध्याचा कारभार पाहणारे पाचव्या पिढीतील हिमांशु गुप्ता सांगतात की, "किंमतीत असलेल्या या फरकाचे मुख्य कारण म्हणजे आम्ही दर्जेदार उत्पादनासाठी डालडाचा (वनस्पती तूप) वापर पूर्णपणे नाकारला असून केवळ 'शुद्ध देसी तूप' (Pure Desi Ghee) वापरतो. बाजारात स्वस्त दरात विकणारे लोक डालडा वापरून खर्च कमी करतात, पण आम्ही गुणवत्तेशी (Quality) कधीही तडजोड करत नाही. हा सोहन हलवा आमच्या आजोबांच्या काळापासून आजतागायत त्यांच्याच नावाने ब्रँड म्हणून ओळखला जातो.".'कठिया गव्हा'ची जादू; अशी आहे सोहन हलवा बनवण्याची सीक्रेट विधीयेथे सोहन हलवा बनवण्याची पद्धत बाजारातील इतर पद्धतींपेक्षा पूर्णपणे वेगळी आणि पारंपरिक आहे -कठिया गहू : हा हलवा बनवण्यासाठी केवळ विशेष प्रकारचा 'कठिया गहू' (Kathiya Wheat) वापरला जातो.रात्रभराची प्रक्रिया : मोड आलेला गहू मैदा आणि साखरेच्या घोळामध्ये रात्रभर भिजवून ठेवला जातो.कढईतील घोटाई : दुसऱ्या दिवशी सकाळी हे मिश्रण एका मोठ्या कढईत घेऊन शुद्ध देशी तूप टाकत तासनतास मोठ्या कौशल्याने घोटले जाते.फायनल टच : पूर्णपणे घोटून घट्ट झाल्यानंतर, हा घोळ सुक्या मेव्यांनी (Dry Fruits) सजवलेल्या लहान-लहान वाट्यांमध्ये सेट होण्यासाठी आणि सुकण्यासाठी ठेवला जातो. त्यानंतर खवय्यांचा आवडता सोहन हलवा विक्रीसाठी तयार होतो..महानायक अमिताभ बच्चनही आहेत चवीचे दिवाने!हिमांशु गुप्ता यांनी या मिठाईच्या लोकप्रियतेचा एक रंजक किस्सा सांगितला. ते म्हणाले की, चित्रपट अभिनेते अमिताभ बच्चन यांचे मामा-मामी बांदा शहरातच राहायचे, ज्यामुळे बिग बींचे अनेकदा बांद्यामध्ये येणे-जाणे असायचे. एकदा त्यांनी बोडे राम यांचा सोहन हलवा खाल्ला आणि ते या चवीचे इतके दिवाने झाले की, आजही त्यांच्यासाठी बांदावरून मुंबईला सोहन हलव्याचे बॉक्सेस पाठवले जातात. बांदा शहरात बाहेरून येणारा प्रत्येक पर्यटक येथील सोहन हलवा खाल्ल्याशिवाय आणि घरच्यांसाठी पॅक करून घेतल्याशिवाय परत जात नाही..उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्ये लग्नकार्यासाठी आणि नातेवाईकांना भेटण्यासाठी बाहेरगावी जाणाऱ्या स्थानिक नागरिकांची 'बोडे राम स्वीट्स'च्या दुकानाबाहेर सोहन हलवा खरेदी करण्यासाठी मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.