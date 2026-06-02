लेह-लडाखला जाताना मध्य प्रदेशात भीषण अपघात, छत्रपती संभाजीनगरमधील क्रिकेटर आणि हॉटेल व्यावसायिकाचा मृत्यू

Leh-Ladakh Accident: मध्य प्रदेशात आग्रा मुंबई राष्ट्रीय महामार्गावर सोमवारी सकाळी भीषण दुर्घटना घडलीय. या अपघातात महाराष्ट्रातील तरुण क्रिकेटपटू आणि एका हॉटेल व्यावसायिकाचा मृत्यू झाला. लेहला फिरायला गेले असताना ही दुर्घटना घडलीय. या अपघातात दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत. भरधाव वेगात डिव्हायडरवर आदळल्यानंतर कार ट्रकला धडकून हा अपघात झाला. Fatal Accident During Leh-Ladakh Journey Claims Two Lives.याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, मध्य प्रदेशातील बडवानी इथं जामली गावाजवळ अपघात झाला. कार चालकाला डुलकी लागल्यानं ही दुर्घटना घडल्याचं प्राथमिक तपासात समोर आलंय. कार डिव्हायडरवर आदळून विरुद्ध दिशेनं जाणाऱ्या लेनवर गेली. तेव्हा समोरून येणाऱ्या ट्रकला धडकली. कारचा वेग इतका होता की डिव्हायडरवर आदळल्यानंतर कार तीन ते चार वेळा उलटली..वयाच्या पन्नाशीत गुन्हा, ३४ वर्षांनी ८४व्या वर्षी दोषी, आज शिक्षेची सुनावणी; आरोपीचा VIDEO VIRAL.अपघातात छत्रपती संभाजीनगरमधील अनिकेत काळे आणि बद्रीनाथ नांगरे यांचा मृत्यू झालाय. तर संभाजीनगरमधील ओंकार आणि पुण्यातील भूषण हे दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांना सेंधवातील एका खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केलं आहे. दोघांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती समजते..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चारही मित्र धार्मिक यात्रेसाठी गेले होते. मध्य प्रदेशसह वेगवेगळ्या धार्मिक स्थळांचे दर्शन घेतल्यानंतर पुढे लेह लडाखला जाण्याचा त्यांचा प्लॅन होता. मात्र मध्य प्रदेशातच त्यांच्या कारचा अपघात झाला..अनिकेत काळे हा छत्रपती संभाजीनगरमधला उदयोन्मुख असा क्रिकेटर होता. स्थानिक क्रिकेट स्पर्धा त्यानं गाजवल्या होत्या. तर बद्रीनाथ नांगरे हे हॉटेल आणि रेस्टॉरंट व्यावसायिक होते. दोघांच्या अपघाती मृत्यूने छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शोककळा पसरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.