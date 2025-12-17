Messi in Vantara: मेस्सीची माधुरी हत्तीणीसोबत भेट? पिल्लांसोबत खेळला फुटबॉल... वनतारा’ मध्ये काय घडलं?

वन्यजीव संरक्षण व संगोपनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या ‘वनतारा’ केंद्रास अर्जेंटिनाचा जगप्रसिद्ध फुटबॉलपटू लिओनेल मेस्सीने आज भेट दिली. माधूरी हत्तीण देखील वनतारा मध्ये आहे. हत्तींणा सांभाळत असलेल्या विभागातही मेस्सी पोहोचला. माणिकलाल या वाचवलेल्या हत्तीच्या पिल्लाजवळ जाऊन त्याच्याविषयी ‘केअरटेकर’कडे चौकशी केली. मेस्सीने माणिकलालसोबत फुटबॉल खेळण्याचा प्रयत्नही केला. या पिल्लानेही उत्साहाने प्रतिसाद दिला. यावेळी माधूरी हत्तीन देखील तिकडेच असण्याची शक्यता आहे. .माधुरी हत्तीण आता परत नांदणी मठात येणार आहे. मठाच्या जागेत पुनर्वसन केंद्र उभारण्यास आवश्यक त्या सर्व परवानग्या मिळाल्या आहेत. उच्चाधिकार समितीसमोर मुंबईत सुनावणी झाली.अनंत अंबानी यांनी स्थापन केलेल्या या जगप्रसिद्ध केंद्रात मेस्सीने वन्यजीव संवर्धनासाठी केंद्रातर्फे सुरू असलेले प्रयत्न जाणून घेतले आणि तेथे असलेल्या वन्यजीवांचे अतिशय आस्थापूर्वक निरीक्षणही केले. निसर्गपूजा आणि सर्व पशुप्राण्यांचा आदर ही भारतीय संस्कृतीची वैशिष्ट्ये मेस्सीने या केंद्रात समजावून घेतली. ‘वनतारा’मध्ये मेस्सीच्या सहभागाने त्याचा नम्रभाव, मानवतावादी मूल्ये अधोरेखित झाली. वन्यजीव संवर्धनासाठी अनंत अंबानींची तळमळ मेस्सीने जवळून पाहिली. वनतारा भेटीतून मेस्सी आणि अनंत अंबानी यांच्या दृढ मैत्रीचेही दर्शन घडले..शांततेसाठी प्रार्थनामेस्सीचे ‘इंटर मियामी’ संघातील सहकारी लुईस सुवारेझ आणि रोड्रिगो डी पॉल यांच्यासह केंद्रामध्ये पोहोचला. लोकसंगीताच्या सुरावटी आणि फुलांच्या वर्षावाने सर्वांचे स्वागत झाले. अंबा माता पूजा, गणेश पूजा, हनुमान पूजा आणि शिव अभिषेक यांमध्येही मेस्सीचा सहभाग होता. जागतिक शांतता आणि एकतेसाठी त्याने प्रार्थनाही केली. स्वागतानंतर मेस्सीने ‘वनतारा’ केंद्राची सविस्तर सफर केली. वाचवलेले वाघ, सिंह, हत्ती, जिराफ, सरपटणारे प्राणी आणि जगभरातून आणलेले प्राणी त्याने पाहिले. याशिवाय हरित ऊर्जा संकुल आणि जगातील सर्वांत मोठ्या रिफायनरी संकुलालाही भेट दिली. ‘गोट टूर इंडिया’ या उपक्रमांतर्गत मेस्सी भारतात आला आहे..Messi in India: हँडशेकसाठी १ कोटी! मग मेस्सीभाऊसोबत एका फोटोची किंमत काय?.हत्तीच्या पिल्लासोबत खेळअनाथ लहान प्राण्यांसाठी तयार करण्यात आलेल्या ‘फॉस्टर केअर सेंटर’ला मेस्सीने भेट दिली. एका भावनिक क्षणी, अनंत अंबानी आणि राधिका अंबानी यांनी एका सिंहाच्या छाव्याचे ‘लिओनेल’ असे नामकरण केले. आशेचे प्रतीक आणि फुटबॉलच्या क्षेत्रातील दिग्गजाचे नाव दोघांकडून जाणीवपूर्वक ठेवण्यात आले..पंतप्रधानांचे कौतुकसिंह, बिबट्या, वाघ आणि इतर प्राण्यांच्या संगोपन केंद्रात मेस्सीने या प्राण्यांबद्दल आस्थापूर्वक चौकशी केली. त्यानंतर त्यांनी ‘हर्बिव्होर केअर सेंटर’ आणि ‘रेप्टाइल केअर सेंटर’ला भेट दिली. प्राण्यांची वैद्यकीय काळजी, आहार, वर्तन प्रशिक्षण आणि व्यवस्थापन पद्धती आदी गोष्टी या केंद्रात पार पडतात. याशिवाय मेस्सीने वन्यजीव रुग्णालय पाहिले. तेथे प्रत्यक्ष शस्त्रक्रिया आणि उपचार सुरू होते. ओकापी, गेंडे, जिराफ आणि हत्ती यांना मेस्सीने स्वतःच्या हाताने खाऊ घातले. वन्यजीवांचे संगोपन आणि संवर्धन यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दाखविलेल्या बांधिलकीचे मेस्सीने कौतुक केले..‘वनतारा’ला पाठिंबा : मेस्सी‘वनतारा’ भेटीनंतर अनंत अंबानी यांनी मेस्सीचे आभार मानले. मेस्सीने त्याला स्पॅनिशमध्ये उत्तर दिले. ‘‘येथे सुरू असलेले काम अतिशय उत्तम असून, येथील अनुभव कायम स्मरणात राहणारा ठरणार आहे. मी नक्कीच येथे पुन्हा येईन आणि या कार्याला पाठिंबा देईन,’’ असे मेस्सी म्हणाला. मेस्सीने तेथील पारंपरिक विधीतही सहभाग घेतला. यावेळी जागतिक शांतता आणि कल्याणासाठी मंत्रपाठ करण्यात आले..Lionel Messi: दंगल , प्रदूषण, गोंधळ पण तरी मेस्सी म्हणतो, "मी पुन्हा येईन.. मी पुन्हा येईन ".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.