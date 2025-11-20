Latest Marathi News Update LIVE: शालार्थ आयडी घोटाळ्यात तीन लिपीक गजाआड

नागपूरमध्ये गाजलेल्या शालार्थ आयडी घोटाळ्यात सायबर पोलीसांनी मोठी कारवाई करत तीन लिपीकांना अटक केली आहे. या कारवाईत चरणदास प्रायमरी शाळेतील कनिष्ठ लिपीक जगदीश ढेंगे, जगन्नाथ पब्लिक स्कूलचा लिपीक यशवंत धकाते, आणि वाठोडा येथील विद्या विकास उच्च प्राथमिक शाळेतील संजय मांडे यांचा समावेश आहे. शालार्थ आयडीच्या गैरवापरातून अनेक शिक्षकांची बोगस भरती करण्यात आल्यानंतर राज्यभरात निर्माण झालेल्या खळबळीनंतर सरकारने राज्यव्यापी एसआयटी चौकशी सुरू केली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर नागपूर सायबर पोलीसांच्या पथकाने ही निर्णायक कारवाई केली असून पुढील तपास वेगाने सुरू आहे.