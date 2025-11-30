Marathi Live News Updates: जोगेश्वरीत पुन्हा मृत्यू! Satra Nexus साइटवरील सुरक्षेअभावी कामगारांचा जीव धोक्यात

देश

जोगेश्वरी पूर्वेतील Satra Nexus या बांधकाम प्रकल्पात १८व्या मजल्यावरून पडून अन्मेष विश्वास (४७) या कामगाराचा मृत्यू झाला असून, दोन महिन्यांत घडलेली ही चौथी घटना आहे. प्राथमिक तपासात फॉल प्रोटेक्शन, सेफ्टी नेट्स, हेल्मेट अशा कोणत्याही सुरक्षासाधनांचा अभाव असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. परिसरातील श्रद्धा कन्स्ट्रक्शन, AIM Paradise आणि देवभूमी या साइटवरही याच निष्काळजीपणामुळे कामगारांना जीव गमवावा लागला होता. सुरक्षाविषयक नियमांकडे सतत दुर्लक्ष केल्यामुळे हा “सिस्टिमॅटिक नेग्लिजन्स” असल्याचा आरोप होत असून, BOCW Act आणि भारतीय न्याय संहिता कलम १०६ अंतर्गत विकासकावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी वेग धरत आहे. यासोबतच नागरिक विकासकाचा परवाना निलंबित करणे, कडक दंड आणि पीडित कुटुंबाला तात्काळ भरपाई देण्याची मागणी करत आहेत.

