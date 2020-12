मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना जेलमध्ये टाकण्याचा प्लॅन आखला: केजरीवाल

Farmers protest against FarmLaws कृषी कायद्याच्या विरोधात केंद्र सरकारविरोधातील हल्लाबोल आंदोलनाचा आजचा (सोमवारी) 12 वा दिवस आहे. दिल्लीच्या सीमेवर जमा झालेल्या शेतकऱ्यांमध्ये पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. मागील 12 दिवसांत शेतकरी आणि सरकारमध्ये चर्चा झाली पण अद्याप यातून काहीच तोडगा निघालेला नाही.

सरकारसोबतच्या चर्चा निष्फळ ठरल्यानंतर शेतकऱ्यांनी 8 डिसेंबरला भारत बंदची हाक दिली आहे. शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या भारत बंदला विरोधी पक्षांसह अन्य काही संघटनानी समर्थन दिले आहे. सोमवारी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सिंघू बॉर्डरवर जाऊन शेतकऱ्यांची भेट घेतली. कृषी कायदा रद्द करावा अशी मागणी हे शेतकरी करत आहेत. सिंघु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर सह राजधानीला लागून असलेल्या अन्य बॉर्डरवर शेतकरी आंदोलक उभे आहेत. या आंदोलनाचा परिणाम केवळ वाहतूकीवरच नाही तर फळभाज्याचे दरही वाढताना दिसत आहेत.

We support all demands of farmers. Their issue & demands are valid. My party & I have stood with them from the very beginning. At the beginning of their protests, Delhi Police had sought permission to convert 9 stadiums into jails. I was pressurised but didn't permit: Delhi CM https://t.co/qiZsXx0S2v pic.twitter.com/AQmGNeFZxz

— ANI (@ANI) December 7, 2020