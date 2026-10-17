देश

लालकृष्ण अडवाणी यांच्यावर ICUमध्ये उपचार सुरू, केंद्रीय मंत्री नड्डा यांनी घेतली भेट; हेल्थ बुलेटिन आलं समोर

Lal Krishna Advani Hospitalized देशाचे माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांच्यावर दिल्लीतील अपोलो रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. ९८ वर्षीय लालकृष्ण अडवाणी यांच्या छातीत संसर्ग झाल्याचं सांगण्यात येत आहे.
Lal Krishna Advani Hospitalized

Lal Krishna Advani Hospitalized

Esakal

सूरज यादव
Updated on

माजी उपपंतप्रधान आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांना शुक्रवारी रात्री दिल्लीतील अपोलो रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं आहे. वयोमानानुसार त्यांना आरोग्याचा त्रास होत आहे. शुक्रवारी छातीत संसर्ग झाल्यानंतर त्यांना रुग्णालयात नेण्यात आलं. सध्या त्यांच्यावर आयसीयूत उपचार सुरू आहेत. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा यांनी रुग्णालयात जाऊन त्यांची भेट घेतली. त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली.

Loading content, please wait...
Bjp
L K Advani
delhi
Marathi News Esakal
www.esakal.com