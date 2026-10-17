लालकृष्ण अडवाणी यांच्यावर ICUमध्ये उपचार सुरू, केंद्रीय मंत्री नड्डा यांनी घेतली भेट; हेल्थ बुलेटिन आलं समोर

माजी उपपंतप्रधान आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांना शुक्रवारी रात्री दिल्लीतील अपोलो रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं आहे. वयोमानानुसार त्यांना आरोग्याचा त्रास होत आहे. शुक्रवारी छातीत संसर्ग झाल्यानंतर त्यांना रुग्णालयात नेण्यात आलं. सध्या त्यांच्यावर आयसीयूत उपचार सुरू आहेत. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा यांनी रुग्णालयात जाऊन त्यांची भेट घेतली. त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली..लालकृष्ण अडवाणी ९८ वर्षांचे असून शुक्रवारी रात्री साडे सात वाजण्याच्या सुमारास त्यांना रुग्णालयात दाखल केलं. अपोलो रुग्णालयाकडून त्यांचे हेल्थ बुलेटिन जारी करण्यात आलंय. त्यात म्हटलं की, भाजपचे नेते लालकृष्ण अडवाणी यांना छातीत संसर्ग झाल्यानं रुग्णालयात दाखल केलं आहे. त्यांच्यावर सध्या आयसीयूत उपचार सुरू आहेत. न्यूरॉलॉजीचे वरिष्ठ कन्सल्टंट डॉक्टर विनीत सूरी यांच्या देखरेखीखाली उपचार केले जात आहेत. सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर असून डॉक्टर त्यांच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवून आहेत..लग्न ठरलं, होणाऱ्या पत्नीसोबत लॉजवर गेला; एकमेकांच्या सहवासात असतानाच २५ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू; अलिबागमध्ये काय घडलं?.आठवड्याभरापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लालकृष्ण अडवाणी यांची भेट घेतली होती. दिल्लीतील निवासस्थानी पंतप्रधान मोदी अडवाणी यांच्या भेटीसाठी गेले होते. सरकारमध्ये प्रमुख पदावर २५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने पंतप्रधान मोदी यांनी लालकृष्ण अडवाणी यांचे आशीर्वाद घेतले होते. पंतप्रधान मोदींनी सोशल मीडियावर पोस्टही केली होती..लालकृष्ण अडवाणी यांनी अनेकदा भाजपचं राष्ट्रीय अध्यक्षपद भूषवलं आहे. अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना लालकृष्ण अडवाणी देशाचे उपपंतप्रधान होते. याशिवाय त्यांच्याकडे केंद्रीय गृहमंत्री पद आणि माहिती प्रसारण मंत्रालयाची जबाबदारीही होती. भाजपच्या आतापर्यंतच्या वाटचालीत त्यांचं मोठं योगदान आहे. ते चार वेळा राज्यसभा आणि सात वेळा लोकसभेचे सदस्य होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.